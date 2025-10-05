Fesztiváloztak Pócspetriben (fotókkal, videóval)

Népzenei fesztivál Pócspetriben: a Pócspetri Közösségéért Egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából népzenei, népdal és néptánc fesztivált rendeztek szombaton, Pócspetri közösségi házában.

Népzenei fesztivál Pócspetriben: 10 éves lett a Pócspetri Közösségéért Egyesület

Fotók: Sipeki Péter

Népzenei fesztivál: hagyományőrzés, népzene, népdal és tánc

Volt, aki táncolt, volt, aki csak figyelte a színpadot, de mindenki mosolyogva távozott. A pócspetri népzenei fesztivál idén is bebizonyította, hogy a hagyomány akkor él, ha együtt őrizzük.