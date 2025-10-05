Népzenei fesztivál
15 perce
Fesztiváloztak Pócspetriben (fotókkal, videóval)
Pócspetriben zenével, tánccal és jókedvvel ünnepeltek a helyiek a közösségi házban. A népzenei fesztivál a hagyományőrzésről és az összetartozásról szólt.
Népzenei fesztivál Pócspetriben: a Pócspetri Közösségéért Egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából népzenei, népdal és néptánc fesztivált rendeztek szombaton, Pócspetri közösségi házában.
Népzenei fesztivál: hagyományőrzés, népzene, népdal és tánc
Volt, aki táncolt, volt, aki csak figyelte a színpadot, de mindenki mosolyogva távozott. A pócspetri népzenei fesztivál idén is bebizonyította, hogy a hagyomány akkor él, ha együtt őrizzük.
Népzenei fesztivál PócspetribenFotók: Sipeki Péter
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Bringaváros: őszzáró kikapcsolódás
18 órája
Bringások árasztották el Nyíregyházát – a pedálosokkal lehet példálózni (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Egy vidám délelőtt
2025.10.03. 15:00
Mi történt? Több száz gyerek töltötte meg Nyíregyháza belvárosát (fotók!)
Ezt ne hagyja ki!Földárverések
14 órája
Állami földekhez juthatnak hozzá a gazdák! Szabolcsi területek is kalapács alá kerülnek, itt vannak az árverések időpontjai!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre