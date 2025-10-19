3 órája
Nem ajánlanak és nem reklámoznak semmilyen terméket – álprofil téveszti meg a szabolcsiakat
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csalókra, hamis profilokra figyelmeztet. Az NNGYK nem árul, nem reklámoz semmilyen terméket.
Fotó: MW-archív
Lassan nem marad szervezet, hivatal, melyek nevében ne próbálkoznának a csalók. A legfrissebb hír: visszaélnek a az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) nevével – hívta fel a figyelmet a központ szombati közleményében.
Visszaélnek az NNGYK nevével is a csalók, vigyázzon az álprofilokkal!
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az utóbbi napokban több közösségimédia-felületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé. Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból – nyomtékosították.
A központ – hivatalos közöségi oldalán – arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségimédia-platformokon. A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen – tették hozzá. További hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el – közölte az NNGYK.
Erre figyeljen!
Egyre több álprofil bukkan fel a közösségi médiában, elsőre teljesen valódinak tűnnek. Ha bizonytalan, ellenőrizze a domaint és a kék pipát, és ne kattintson a gyanús linkekre.
