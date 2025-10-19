Nem ajánlanak és nem reklámoznak semmilyen terméket – álprofil téveszti meg a szabolcsiakat

Lassan nem marad szervezet, hivatal, melyek nevében ne próbálkoznának a csalók. A legfrissebb hír: visszaélnek a az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) nevével – hívta fel a figyelmet a központ szombati közleményében.

Csalók élnek vissza az NNGYK nevével

Fotó: NNGYK közösségi oldala

Visszaélnek az NNGYK nevével is a csalók, vigyázzon az álprofilokkal!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az utóbbi napokban több közösségimédia-felületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé. Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból – nyomtékosították.

A központ – hivatalos közöségi oldalán – arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségimédia-platformokon. A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen – tették hozzá. További hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el – közölte az NNGYK.