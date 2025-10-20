A példaképek Nyíregyházán is köztünk élnek– Három kivételes nő, három inspiráló történet

– Különleges díjátadón köszönthettük a Nők Nyíregyházáért Klub tagjait és díjazottjait, a Férfiak Klubja képviselőit és a vendégeket a T. É. R. Központ gyönyörű helyszínén, ahol átadtuk a Nők Nyíregyházáért Díjakat – tette közzé közösségi oldalán dr. Szabó Tünde.

A Nők Nyíregyházáért Díjat három kategóriában adta át dr. Szabó Tünde a klub elnöke, országgyűlési képviselő

Fotó: Dr. Szabó Tünde közösségi oldala

Az idei év díjazottjai

a ,,Nők a közéletben” kategóriában Révészné Petró Zsuzsa ,

, a ,,Példakép” kategóriában Kapu Tiborné kapta az elismerést

kapta az elismerést a Pedagógus díjat Kazár Tíciána vette át.

Nyíregyháza országgyűlési képviselője, kormánybiztos úgy fogalmazott: a klub elnökeként óriási megtiszteltetés, hogy elismerhették azokat a kivételes nőket, akik munkájukkal, hivatásukkal és emberi példájukkal nap mint nap formálják közösségünket.

– A Nők Nyíregyházáért Klub nevében büszkén mondhatom: a példaképek köztünk élnek! – tette hozzá dr. Szabó Tünde