A példaképek Nyíregyházán is köztünk élnek– Három kivételes nő, három inspiráló történet
Átadták a Nők Nyíregyházáért Díjakat. Kivételes nőket ismert el a Nők Nyíregyházáért Klub, olyan hölgyeket, akik munkájukkal, hivatásukkal és emberi példájukkal nap mint nap formálják közösségünket.
Nők Nyíregyházáért Díjat Kazár Tíciána, Kapu Tiborné és Révészné Petró Zsuzsa kapta az idén
– Különleges díjátadón köszönthettük a Nők Nyíregyházáért Klub tagjait és díjazottjait, a Férfiak Klubja képviselőit és a vendégeket a T. É. R. Központ gyönyörű helyszínén, ahol átadtuk a Nők Nyíregyházáért Díjakat – tette közzé közösségi oldalán dr. Szabó Tünde.
Az idei év díjazottjai
- a ,,Nők a közéletben” kategóriában Révészné Petró Zsuzsa,
- a ,,Példakép” kategóriában Kapu Tiborné kapta az elismerést
- a Pedagógus díjat Kazár Tíciána vette át.
Nyíregyháza országgyűlési képviselője, kormánybiztos úgy fogalmazott: a klub elnökeként óriási megtiszteltetés, hogy elismerhették azokat a kivételes nőket, akik munkájukkal, hivatásukkal és emberi példájukkal nap mint nap formálják közösségünket.
– A Nők Nyíregyházáért Klub nevében büszkén mondhatom: a példaképek köztünk élnek! – tette hozzá dr. Szabó Tünde
