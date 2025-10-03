október 3., péntek

Helga névnap

12°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

3 órája

Éjszaka lopózott be a belvárosi társasházakba Nyíregyházán és ezt tette a nőkkel!

Címkék#kézitáska#tolvaj#nő

Fegyházba kerül a férfi!

Szon.hu
Éjszaka lopózott be a belvárosi társasházakba Nyíregyházán és ezt tette a nőkkel!

Nők táskáit és pénztárcákat vitt el!

Forrás: illusztráció / getty images

Ne adjunk lehetőséget a besurranó tolvajoknak, a bejárati ajtónkat tartsuk zárva! Megtanulták ezt azok a sértettek, akikhez idén nyáron surrant be egy férfi, és lopta el értékeiket - tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő

Meglopta a nőket: elvitte a táskájukat

A vádirat szerint a középkorú férfi 2025 nyarán Nyíregyháza belvárosában, nyitva felejtett társasházi lakásokba osont be, és onnan szem előtt hagyott női táskákat, pénztárcákat lopott el.

Az egyik lakásban éppen a konyhában kutatott értékek után, amikor a lakásban lakó férfi tetten érte, és az otthonából kitessékelte. Mikor rájött, hogy édesanyja kézitáskáját akarta ellopni, csak ő megzavarta, utána ment és értesítette a rendőrséget.

A férfi már korábban is volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt, ezért az eljárás során letartóztatásban volt.

Az ügyészség –beismerése esetén - vele szemben 3 év fegyházbüntetés és 3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu