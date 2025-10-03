Éjszaka lopózott be a belvárosi társasházakba Nyíregyházán és ezt tette a nőkkel!

Ne adjunk lehetőséget a besurranó tolvajoknak, a bejárati ajtónkat tartsuk zárva! Megtanulták ezt azok a sértettek, akikhez idén nyáron surrant be egy férfi, és lopta el értékeiket - tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő

Meglopta a nőket: elvitte a táskájukat

A vádirat szerint a középkorú férfi 2025 nyarán Nyíregyháza belvárosában, nyitva felejtett társasházi lakásokba osont be, és onnan szem előtt hagyott női táskákat, pénztárcákat lopott el.

Az egyik lakásban éppen a konyhában kutatott értékek után, amikor a lakásban lakó férfi tetten érte, és az otthonából kitessékelte. Mikor rájött, hogy édesanyja kézitáskáját akarta ellopni, csak ő megzavarta, utána ment és értesítette a rendőrséget.

A férfi már korábban is volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt, ezért az eljárás során letartóztatásban volt.

Az ügyészség –beismerése esetén - vele szemben 3 év fegyházbüntetés és 3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta.