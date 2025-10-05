október 5., vasárnap

Borbás Marcsi nokedlije verhetetlen – itt a módszer, amit most mindenki utánozni fog! (videóval)

Borbás Marcsi fejéből mindig kipattan valami új ötlet, amit utána háziasszonyok százai követnek. Nokedlivel is van egy trükkje.

Szon.hu

A többszörös díjnyertes tévés és gasztro szakember, műsorvezető azt árulja el, hogyan készíthetünk igazán puha, mégis tökéletes állagú nokedlit. A nokedli a magyar konyha egyik alapkörete – szaftos húsok, raguk, pörköltek mellé szinte elengedhetetlen. Mégis, sokan tapasztalták már, hogy a tészta néha túl keményre, máskor túl lágyra sikerül, és ezzel oda az étel harmóniája. A indegette.hu oldalon találtunk rá Marcsira, amikor is megmutatja, hogyan kerülheted el a nokedlikészítés hibáit, és egy egyszerű trükkel igazi, házias, omlós galuska kerülhet az asztalra. 

nokedli
Nokedli: közkedvelt magyar köret Forrás: mindmegette.hu

Nokedli turbóval 

Borbás Marcsi elárulta, hogy minden tejfölös étel mellé különlegesen „felturbózza” a nokedlit – és az eredmény egyszerűen lenyűgöző.
A titok pedig nem más, mint egy vajjal és tejföllel készült konyhai trükk, amelytől a galuska ellenállhatatlanul finom és selymes lesz. 

Nézzék meg a videóban! 

A nokedli hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 db tojás, só, olaj

Elkészítése: a lisztet a tojással, a sóval és annyi vízzel összekeverjük, hogy még könnyen keverhető, de sűrű masszát kapjunk.
Egy fazékban vizet forralunk, beleteszünk egy teáskanálnyi sót és 1 evőkanál olajat is. A nokedlit beleszaggatjuk (nokedliszaggatóval, vagy, ha nincs, a türelmesebbek kiskanállal is nekiállhatnak) a lobogó, forró vízbe tésztát . Többször megkeverjük, nehogy az edény alján leragadjon a nokedli.
Ha a nokedli feljött a víz a tetejére, leszűrjük, leöblítjük. Lecsöpögtetve elkeverjük egy kevés felmelegített zsiradékkal. 

 

 

