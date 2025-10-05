Borbás Marcsi nokedlije verhetetlen – itt a módszer, amit most mindenki utánozni fog! (videóval)

A többszörös díjnyertes tévés és gasztro szakember, műsorvezető azt árulja el, hogyan készíthetünk igazán puha, mégis tökéletes állagú nokedlit. A nokedli a magyar konyha egyik alapkörete – szaftos húsok, raguk, pörköltek mellé szinte elengedhetetlen. Mégis, sokan tapasztalták már, hogy a tészta néha túl keményre, máskor túl lágyra sikerül, és ezzel oda az étel harmóniája. A indegette.hu oldalon találtunk rá Marcsira, amikor is megmutatja, hogyan kerülheted el a nokedlikészítés hibáit, és egy egyszerű trükkel igazi, házias, omlós galuska kerülhet az asztalra.

Nokedli: közkedvelt magyar köret Forrás: mindmegette.hu

Nokedli turbóval

Borbás Marcsi elárulta, hogy minden tejfölös étel mellé különlegesen „felturbózza” a nokedlit – és az eredmény egyszerűen lenyűgöző.

A titok pedig nem más, mint egy vajjal és tejföllel készült konyhai trükk, amelytől a galuska ellenállhatatlanul finom és selymes lesz.

Nézzék meg a videóban!