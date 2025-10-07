október 7., kedd

Egyiptomban kezelték

1 órája

Külföldön került kórházba a nyírpazonyi fiú – elképesztő, hogy bántak vele!

Tóth Anita és családja Egyiptomba utaztak, hogy feltöltődjenek, pihenjenek. A nyaralás azonban rémálommá változott, az egyik gyereküket ugyanis meg kellett műteni.

Munkatársunktól
A nyírpazonyi család Hurghadára utazott nyaralni

Fotó: A család archívuma

A nyírpazonyi Tóth Anita a férjével és három gyermekével nemrégiben egy hetet töltött Hurghadán, az egyiptomi nyaralás azonban nem úgy alakult, ahogy tervezték. Az egyik fiuk kórházba került, az édesanya pedig a közösségi médiában osztotta meg történetüket. Egyrészt azért, hogy megerősítse, mennyire fontos az utasbiztosítás, másrészt azért, hogy rávilágítson, milyenek az egyiptomi emberek. A kórházi ellátás Egyiptomban felülmúlta minden várakozásukat. 

Fotó: Magánarchívum  

A nyaralás kórházban folytatódott

– Szeptember 27-én, szombaton  érkeztünk meg, a Siva Golden Bay szálloda szuper volt, a kilátás gyönyörű, az öböl lenyűgöző. Kedden hajnalban szólt a 13 éves fiam, hogy nagyon fáj a hasa, töbször hányt is. Adtam neki gyógyszert, de nem lett jobban. Hajnalban megkerestem a csoportban ajánlott dr. Mostafa Abady-t és a munkatársát, akivel magyarul is tudtunk kommunikálni. Azonnal küldték értünk az autót, elvittek a rendelőbe. Kapott infúziót a gyerek, az orvos vakbélgyulladásra gyanakodott. Közben hívta a biztosítónkat – ez most az Alfa Biztosító volt. Kaptunk referenciaszámot és addigra megérkezett a mentő. Ultrahangra kellett mennünk a Cleopatra Hospital kórházba. Mindenki nagyon kedves volt, nem kellett várnunk és beigazolódott a gyanú. 

Kaptunk egy két ágyas szobát, amihez klíma, tévé, külön fürdőszoba kapcsolódott. Azt sem tudtam, hogy ez most a valóság vagy csak egy rossz álom! 

– A kedves dr. Mostafa is bejött hozzánk, a fiamat pedig még aznap megműtötték, és kiderült, hogy perforálódott a vakbele. Folyamatosan figyelték, ellenőrizték és azt mondták, repülni valószínűleg nem engedik. Itt omlottam újra össze, nem tudtam elképzelni, hogy a többiek hazarepülnek, mi pedig ott maradunk ki tudja, hogy meddig. 

A biztosító helyi képviselője, egy fiatal lány, Omnia elképesztő odaadással, kedvességgel végezte a munkáját! Minden nap ott volt, ellenőrizte a körülményeket, a szobát, a felszerelés, az ellátást. Beszélgetett, játszott a fiammal, nyugtatott engem. 

– A gyerek és én is kaptunk reggelit, ebédet vacsorát, főtt ételt, vizet, gyümölcslevet, joghurtot. Dr. Mostafa munkatársa, a sofőr visszavitt egyik nap a szállodába, hogy hozzak el ruhákat és amire szükség van – ezért sem kellett egy fillért sem fizetnem. A főnővér, a nővérkék, orvosok és a takarítónők is kedvesek voltak, mindenki vigasztalt, sőt, még az egyik búvár gyerek is bejött meglátogatni a fiamat, mert annyira megkedvelt bennünket a hajón. 

Kiváló ellátást kaptak a kórházban
Fotó: Magánarchívum

Az ellátás felülmúlta a várakozásaikat

– Fahad, a hotel egyik managere este bejött a kórházba, hozott kaját, vizet és egy rózsacsokrot. Biztosított róla, hogy mindenben segítenek, ha bármire szükség van, szóljak azonnal. Pénteken még autót is küldött értem, amivel visszamentem a szállodába, összeszedtem mindent, addig a fiammal Omnia volt a kórházban. 

A sebész azt mondta, szombaton elengednek bennünket a kórházból, de a repülési engedélyt nem szívesen ad, inkább csak hétfőre. Azt is hozzátette, hogy maradhatunk is a kórházban, ha a szállodában nem lehetünk.

– Szombaton vártunk, vártunk, s jött az orvos: azt mondta, hogy mehetünk, de repülni csak nem kellene még…. Elmondtam neki, hogy van még két gyermekem, és nem tudom, hogy a biztosító melyik gépre tud bennünket felrakni hazafelé. 

A végén jött a happy end, mégis megadták az engedélyt, úgyhogy visszaértünk a hotelbe, ahol a manager tárt karokkal fogadott. 

– Minden rendben ment, nem volt semmilyen galiba, hajnali 3-ra értünk haza. A fiam már jól van, nincsenek fájdalmai, megyünk kontrollra a héten – osztotta meg a velük történteket Tóth Anita, a hozzászólók pedig örömüket fejezték ki, hogy végül pozitív élményekkel zárták az egyiptomi utazást.    

 

