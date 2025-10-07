Külföldön került kórházba a nyírpazonyi fiú – elképesztő, hogy bántak vele!

A nyírpazonyi Tóth Anita a férjével és három gyermekével nemrégiben egy hetet töltött Hurghadán, az egyiptomi nyaralás azonban nem úgy alakult, ahogy tervezték. Az egyik fiuk kórházba került, az édesanya pedig a közösségi médiában osztotta meg történetüket. Egyrészt azért, hogy megerősítse, mennyire fontos az utasbiztosítás, másrészt azért, hogy rávilágítson, milyenek az egyiptomi emberek. A kórházi ellátás Egyiptomban felülmúlta minden várakozásukat.

Nyaralás Egyiptomban: Tóth Anita és családja Hurghadában töltöttek egy hetet

Fotó: Magánarchívum

A nyaralás kórházban folytatódott

– Szeptember 27-én, szombaton érkeztünk meg, a Siva Golden Bay szálloda szuper volt, a kilátás gyönyörű, az öböl lenyűgöző. Kedden hajnalban szólt a 13 éves fiam, hogy nagyon fáj a hasa, töbször hányt is. Adtam neki gyógyszert, de nem lett jobban. Hajnalban megkerestem a csoportban ajánlott dr. Mostafa Abady-t és a munkatársát, akivel magyarul is tudtunk kommunikálni. Azonnal küldték értünk az autót, elvittek a rendelőbe. Kapott infúziót a gyerek, az orvos vakbélgyulladásra gyanakodott. Közben hívta a biztosítónkat – ez most az Alfa Biztosító volt. Kaptunk referenciaszámot és addigra megérkezett a mentő. Ultrahangra kellett mennünk a Cleopatra Hospital kórházba. Mindenki nagyon kedves volt, nem kellett várnunk és beigazolódott a gyanú.

Kaptunk egy két ágyas szobát, amihez klíma, tévé, külön fürdőszoba kapcsolódott. Azt sem tudtam, hogy ez most a valóság vagy csak egy rossz álom!

– A kedves dr. Mostafa is bejött hozzánk, a fiamat pedig még aznap megműtötték, és kiderült, hogy perforálódott a vakbele. Folyamatosan figyelték, ellenőrizték és azt mondták, repülni valószínűleg nem engedik. Itt omlottam újra össze, nem tudtam elképzelni, hogy a többiek hazarepülnek, mi pedig ott maradunk ki tudja, hogy meddig.

A biztosító helyi képviselője, egy fiatal lány, Omnia elképesztő odaadással, kedvességgel végezte a munkáját! Minden nap ott volt, ellenőrizte a körülményeket, a szobát, a felszerelés, az ellátást. Beszélgetett, játszott a fiammal, nyugtatott engem.

– A gyerek és én is kaptunk reggelit, ebédet vacsorát, főtt ételt, vizet, gyümölcslevet, joghurtot. Dr. Mostafa munkatársa, a sofőr visszavitt egyik nap a szállodába, hogy hozzak el ruhákat és amire szükség van – ezért sem kellett egy fillért sem fizetnem. A főnővér, a nővérkék, orvosok és a takarítónők is kedvesek voltak, mindenki vigasztalt, sőt, még az egyik búvár gyerek is bejött meglátogatni a fiamat, mert annyira megkedvelt bennünket a hajón.