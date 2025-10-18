Nyelvi hagyományból nemzetközi sikertörténet – Erasmus+ a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában

– A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában az angol nyelvoktatás nemcsak tradíció, hanem fejlődéstörténet is. 1978-ban, a megyében elsőként indult az emelt szintű angol nyelvoktatás, amelyet 1990-től tovább erősítettek átgondolt, korszerű programokkal. A magas színvonalú munkának köszönhetően évente 20–30 tanuló tesz sikeres középfokú nyelvvizsgát, ami kiemelkedő eredmény az általános iskolák körében – közölte az intézmény.

A nyelvi sikerek egyik titka, hogy helyi tanterv alapján oktatják a diákokat

Fotó: Iskola

Nyelvi sikerek a Bem iskolában

– Az iskola ma is 1–8. évfolyamon saját, életkori sajátosságokra épülő helyi tanterv alapján oktatja az angolt: az alsó tagozaton játékosan és fokozatosan alapoznak, a felsőben pedig csoportbontásban biztosítják a hatékony fejlesztést. A Bem szakemberei szerint a siker titka az is, hogy korán felismerték, a nyitottságnak kiemelkedő jelentősége van az idegen nyelv elsajátításában. Az 1990-es évektől amerikai és brit anyanyelvi tanárok dolgoztak az intézményben, majd országos szakmai programok, angliai tanulmányutak és drámafesztivál-sikerek vitték tovább a lendületet. A 2010-től futó Comenius projektek több országot is összekapcsoltak a Bemmel, diákcsereprogramok, testvériskolai kapcsolatok és módszertani megújulások formájában.

A következő mérföldkő 2019-ben érkezett el: az iskola belépett az Erasmus+ világába. Két KA2-es projektet valósítottak meg nagy sikerrel. A Let’s Play All Day program Horvátország, Olaszország, Spanyolország és Törökország intézményeivel teremtett szakmai közösséget, míg a Games – an endless story Portugáliával, Ciprussal és Görögországgal működött együtt.

A projektek lezárását követően az intézmény 2023-ban elnyerte az 5 évre szóló Erasmus-akkreditációt, amely 2027-ig biztosítja a folyamatos nemzetközi jelenlétet. A program fő céljai között szerepel a nyelvi kompetenciák fejlesztése, a digitális eszköztudás bővítése, a tanulási nehézségekkel küzdők támogatása, valamint a modern pedagógiai módszerek átvétele.

Fotók: iskola

Az első két évben már számos szakmai látogatás, továbbképzés és diákmobilitás valósult meg Dániától Lengyelországon át Málta és Olaszország érintésével. A tanulók fogadócsaládoknál gyakorolhatták az angol nyelvet, a pedagógusok pedig első kézből ismerhettek meg jó gyakorlatokat európai partnereiknél. A harmadik év előkészítése jelenleg is folyamatban van.