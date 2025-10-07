46 perce
Szívszorító: kiderült, hogyan halt meg a nyíregyházi buszsofőr, Nyikos Róbert! Megszólalt a német rendőrség!
Április óta keresték az eltűnt nyíregyházi buszsofőrt Németországban. Sajnos Nyikos Róbert életét vesztette, most árult el részleteket a rendőrség.
A nyíregyházi buszsofőr Németországban dolgozott, április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében. Sajnos már későn találták meg, Nyikos Róbert haláláról most közölt részleteket a hatóság.
Nyikos Róbert tragédiája
Ahogy beszámoltunk róla, a szabolcsi férfinak stabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához – ám a hazautazás előtt nyoma veszett. Az utolsó biztos nyom: április 13-án délután 2 körül még beszélt párjával, Kittivel, majd este 7 óra körül elhagyta lakását. Úgy tudni, biciklizni indult, de a kerékpárját otthon találták meg. Többé senki nem látta.
Sokkoló részletek derültek ki az elhunyt nyíregyházi buszsofőr, Nyikos Róbert tragédiájáról
- A magyar rendőrség bemérte Nyikos Róbert nyíregyházi buszsofőr telefonját, amely Frankfurt környékén adott jelet, majd április 16-án kikapcsolták.
- Mivel a férfi telefonját a lakóhelyétől több száz kilométerre volt, mielőtt lemerült, akár a készülék gazdát is cserélhetett, hiszen a holttest ahhoz a városhoz közel került elő, ahol utoljára nyoma veszett.
A reménytelen keresést téves bejelentés is nehezítette: egy szemtanú egy hasonló testfelépítésű férfit látott, de kiderült, nem Róbert volt. Fél éve semmit sem lehett tudni a férfiról. A családja, az ismerősei a közösségi oldalakon is megpróbáltak információhoz jutni, egy külön csoportot is létrehoztak Róbert minél hamarabbi megtalálására.
Búcsúlevelet hagyott hátra
Aztán október 1-én este jött a felfoghatatlan hír: megtalálták Róbert holttestét. A hatóság akkor a családdal csak a tényt közölte, és jelezte, hogy nyomozás indult. Most pedig már hivatalosan is közölték, hogy mi a halál oka.
A vizsgálat szerint a férfi kötéllel vetett véget az életének. A rendőrség nem talált semmilyen körülményt vagy nyomot, ami bűncselekményre utalt volna. A hatóságok a családtól korábban beszerzett DNS-minták segítségével azonosították a holttestet, így bebizonyosodott, hogy a 180 napja keresett nyíregyházi buszsofőrt találták meg. A családot ezután értesítették, és a halál oka is tisztázódott.
A Blikk kereste meg a német rendőrséget. A lapnak azt a tájékoztatást adták, hogy a férfit először a magyarul írt búcsúlevele és a személyes tárgyai segítségével azonosították. A holttestet Fürstenfeldbruck közelében, egy erdős területen találták meg szeptember 29-én délután, arra sétálók bukkantak egy ruhátlan holttestre az erdős Sommerkellerweg mellett. A testet azért nem vették addi észre, mert sűrű, bokros növényzet takarta, és csak az őszi lombhullás után vált láthatóvá. A helyszínre azonnal megérkeztek a nyomozók, és megkezdték a vizsgálatot. A közelben egy sporttáskát is találtak, benne a férfi személyes tárgyaival. A táskában ott volt a személyi igazolványa és egy magyar nyelvű búcsúlevél is. Majd a DNS teszt is megerősítette a személyazonosságát.
A férfi bátyja korábban arról beszélt, hogy Róbert telefonján volt egy furcsa üzenet, és kiderült, hogy önmagának írta.
„Mondták, hogy valakitől kérdezte az eltűnés előtti napokban, hogy miként kell hurkot kötni, de erről azt hittük, félreértettünk valamit. Én magam is végigmentem többször azokon az utakon, ahol az utolsó éjjel sétálhatott”
– mondta Nyikos István, aki szintén Németországban dolgozott, s rendszeresen találkoztak, beszélgettek. Tudta, hogy öccse haza akar menni, felmondott, hiányzott neki a kisfia, s a párkapcsolatának sem tett jót a távollét. Az elhunyt sofőr egyik barátja azt is hozzátette, hogy Róbert nehezen dolgozta fel édesanyja februári halálát is, úgy vélte, ez a sok nehézség vezethetett a tragédiához.
Ha úgy érzi, hogy önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának azonnali segítségre van szüksége, akkor a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni a 116-123 ingyenes Telefonos Lelki Elsősegély-szolgálattól.
