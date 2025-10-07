Szívszorító: kiderült, hogyan halt meg a nyíregyházi buszsofőr, Nyikos Róbert! Megszólalt a német rendőrség!

A magyar rendőrség bemérte Nyikos Róbert nyíregyházi buszsofőr telefonját, amely Frankfurt környékén adott jelet, majd április 16-án kikapcsolták.

Mivel a férfi telefonját a lakóhelyétől több száz kilométerre volt, mielőtt lemerült, akár a készülék gazdát is cserélhetett, hiszen a holttest ahhoz a városhoz közel került elő, ahol utoljára nyoma veszett.

A reménytelen keresést téves bejelentés is nehezítette: egy szemtanú egy hasonló testfelépítésű férfit látott, de kiderült, nem Róbert volt. Fél éve semmit sem lehett tudni a férfiról. A családja, az ismerősei a közösségi oldalakon is megpróbáltak információhoz jutni, egy külön csoportot is létrehoztak Róbert minél hamarabbi megtalálására.

Búcsúlevelet hagyott hátra

Aztán október 1-én este jött a felfoghatatlan hír: megtalálták Róbert holttestét. A hatóság akkor a családdal csak a tényt közölte, és jelezte, hogy nyomozás indult. Most pedig már hivatalosan is közölték, hogy mi a halál oka.

A vizsgálat szerint a férfi kötéllel vetett véget az életének. A rendőrség nem talált semmilyen körülményt vagy nyomot, ami bűncselekményre utalt volna. A hatóságok a családtól korábban beszerzett DNS-minták segítségével azonosították a holttestet, így bebizonyosodott, hogy a 180 napja keresett nyíregyházi buszsofőrt találták meg. A családot ezután értesítették, és a halál oka is tisztázódott.

A Blikk kereste meg a német rendőrséget. A lapnak azt a tájékoztatást adták, hogy a férfit először a magyarul írt búcsúlevele és a személyes tárgyai segítségével azonosították. A holttestet Fürstenfeldbruck közelében, egy erdős területen találták meg szeptember 29-én délután, arra sétálók bukkantak egy ruhátlan holttestre az erdős Sommerkellerweg mellett. A testet azért nem vették addi észre, mert sűrű, bokros növényzet takarta, és csak az őszi lombhullás után vált láthatóvá. A helyszínre azonnal megérkeztek a nyomozók, és megkezdték a vizsgálatot. A közelben egy sporttáskát is találtak, benne a férfi személyes tárgyaival. A táskában ott volt a személyi igazolványa és egy magyar nyelvű búcsúlevél is. Majd a DNS teszt is megerősítette a személyazonosságát.