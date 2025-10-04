Sokkoló részletek derültek ki az elhunyt nyíregyházi buszsofőr, Nyikos Róbert tragédiájáról

Bekövetkezett az, amitől mindenki tartott: az eltűnt nyíregyházi buszsofőr után hónapokon át nyomoztak a hatóságok. Nyikos Róbert Németországban dolgozott, a 40-es éveiben járó férfi az idén április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében.

Senki se tudta, hová tűnhetett Nyikos Róbert.

Fotó: KM-archív / Forrás: Facebook

Korábban beszámoltunk arról, hogy ttabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához – ám a hazautazás előtt nyoma veszett. Az utolsó biztos nyom: délután 2 körül még beszélt párjával, Kittivel, majd este 7 óra körül elhagyta lakását. Úgy tudni, biciklizni indult, de kerékpárját otthon találták meg. Többé senki nem látta.

A magyar rendőrség bemérte Róbert telefonját, amely Frankfurt környékén adott jelet, majd április 16-án kikapcsolták.

Mivel a férfi telefonját a lakóhelyétől több száz kilométerre volt, mielőtt lemerült, akár a készülék gazdát is cserélhetett, hiszen a holttest ahhoz a városhoz közel került elő, ahol utoljára nyoma veszett.

A reménytelen keresést téves bejelentés is nehezítette: egy szemtanú hasonló férfit látott, de kiderült, nem Róbert volt. Fél éve semmit sem lehett tudni a férfiról. A családja, az ismerősei a közösségi oldalakon is megpróbáltak információhoz jutni, egy külön csoportot is létrehoztak Róbert minél hamarabbi megtalálására.

Aztán október 1-én este jött a felfoghatatlan hír: megtalálták Róbert holttestét.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, először a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Asztalitenisz Facebook-oldala jelentette be a szörnyű tragédiát.