1 órája
Sokkoló részletek derültek ki az elhunyt nyíregyházi buszsofőr, Nyikos Róbert tragédiájáról
Hónapok óta keresték az eltűnt nyíregyházi buszsofőrt. Sajnos Nyikos Róbert életét vesztette Németországban, párja árult el részleteket.
Bekövetkezett az, amitől mindenki tartott: az eltűnt nyíregyházi buszsofőr után hónapokon át nyomoztak a hatóságok. Nyikos Róbert Németországban dolgozott, a 40-es éveiben járó férfi az idén április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében.
Korábban beszámoltunk arról, hogy ttabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához – ám a hazautazás előtt nyoma veszett. Az utolsó biztos nyom: délután 2 körül még beszélt párjával, Kittivel, majd este 7 óra körül elhagyta lakását. Úgy tudni, biciklizni indult, de kerékpárját otthon találták meg. Többé senki nem látta.
- A magyar rendőrség bemérte Róbert telefonját, amely Frankfurt környékén adott jelet, majd április 16-án kikapcsolták.
- Mivel a férfi telefonját a lakóhelyétől több száz kilométerre volt, mielőtt lemerült, akár a készülék gazdát is cserélhetett, hiszen a holttest ahhoz a városhoz közel került elő, ahol utoljára nyoma veszett.
A reménytelen keresést téves bejelentés is nehezítette: egy szemtanú hasonló férfit látott, de kiderült, nem Róbert volt. Fél éve semmit sem lehett tudni a férfiról. A családja, az ismerősei a közösségi oldalakon is megpróbáltak információhoz jutni, egy külön csoportot is létrehoztak Róbert minél hamarabbi megtalálására.
Aztán október 1-én este jött a felfoghatatlan hír: megtalálták Róbert holttestét.
Ahogy mi is beszámoltunk róla, először a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Asztalitenisz Facebook-oldala jelentette be a szörnyű tragédiát.
Gyász és döbbenet: hónapokig tartott a nyomozás, kiderült, meghalt az eltűnt nyíregyházi buszsofőr
Nyikos Róbert párja
A nyíregyházi családapa fél éve nem adott életjelet magáról, pedig nagyon készült már haza a családjához. Úgy tudni, hogy a férfi párja Németországban is kereste, többször is járt kint, volt a munkahelyén, a férfi szállásadójánál, ismerőseinél, de már akkor is rossz megérzése volt. A német rendőrség visszavonta a körözést, miután a kisváros közelében megtalálták a férfi holttestét, írta meg a szeretlekmagyarország.hu a Blikkre hivatkozva. Egyelőre nem tudni, mikor és milyen körülmények között hunyt el, és az sem ismert, hogyan bukkantak a maradványokra. A hatóság a családdal csak a tényt közölte, és jelezte, hogy nyomozás indult. A nyíregyházi buszsofőr párja így nyilatkozott a Blikknek:
Tudtam, hogy minden egyes nappal csökken a remény, hogy Robi épen és egészségesen előkerül, s megmagyarázza ezt a hat hónapos hiányt, mégis sokkolt, amikor a német hatóság hívott, hogy vége, visszavonták a körözést, megvan a párom, holtan. A részletekről még nem tudok, annyira friss a történet, de egy biztos: Fürstenfeldbruck közelében találtak rá, olyan helyen, amit elvileg már többször is átvizsgáltak. A rendőrség annyit közölt, hogy nyomoznak, várjunk türelemmel, értesítenek majd, mikor mehetek ki, mikor tudhatok meg részleteket.
A nő arról is beszélt, hogy Róbertnek nemrég lett egy új lakótársa, aki nem akart bemenni tanúskodni.
Három alkalommal is megtagadta ezt.Róla alig beszélt Robi, ráadásul hazudott arról, hogy mikor látta utoljára, amikor pedig megkérdeztem, bűntudatot láttam rajta. Csak egy hónapja ismerték egymást, a női megérzésem azt súgta, Robit belevitte valami hülyeségbe, s elszámolási vitába keveredhettek. Bár a tényeken, hogy Robi nincs többé, ez már nem változtat, szeretnénk megtudni az igazságot, hogy megnyugodjunk, s úgy temethessük el a szerettünket.
A lap megkereste a Bajor Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Osztályát a megtalálással kapcsolatban, de eddig nem kaptak választ.
Bocuse d'Or: újra a nyíregyházi hotel séfje nyerte a világ legrangosabb szakácsversenyének hazai döntőjét
Kitüntették a megyei katasztrófavédelem kiemelkedő munkatársait (fotókkal)
Kimaxolta az abszurditást Nyíregyházán: ló a pótkocsin, kecske a hátsó ülésen