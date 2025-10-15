Minden kiderül, amit egy nyolcadikosnak tudnia kell a Ridensről

A nyíregyházi Ridens csütörtöki nyílt napjára érkezők 8.30 és 9 óra között regisztrálhatnak, majd Fekete Marianna Sarolta, az iskola főigazgatója köszönti a gyerekeket és a szülőket. A nyolcadikos diákok négy csoportban ismerkednek meg a Ridens életével: a gyerekek bejárhatják a kollégiumot, megtekinthetik a szobákat és a szabadidős helyiségeket. Megtudhatják, hogyan kaphatja meg egy kollégista A legtisztább szoba tisztántartója címet, és kiderül, milyen foglalkozásokkal tölthetik a diákok a szabadidejüket. A gyógypedagógiai és a szakmai munka helyszíneit is végigjárhatják a vendégek, akik részletes tájékoztatást kapnak a gimnáziumi képzés helyszíneiről és módszereiről.