október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyílt nap

1 órája

Minden kiderül, amit egy nyolcadikosnak tudnia kell a Ridensről

Címkék#Nyíregyházi RIDENS Gimnázium , Szakgimnázium , Szakiskola és Kollégium#nyílt nap#továbbtanulás

Nyílt napot tart a Nyíregyházi Ridens Gimnázium, Szakiskola és Kollégium: október 16-án, csütörtökön a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosok betekinthetnek az intézmény életébe, és megismerhetik az ottani gyógypedagógiai munka sajátosságait.

Munkatársunktól
Minden kiderül, amit egy nyolcadikosnak tudnia kell a Ridensről

Nyílt nap a nyíregyházi Ridens-középiskolában

Fotó: Google Maps

A nyíregyházi Ridens csütörtöki nyílt napjára érkezők 8.30 és 9 óra között regisztrálhatnak, majd Fekete Marianna Sarolta, az iskola főigazgatója köszönti a gyerekeket és a szülőket. A nyolcadikos diákok négy csoportban ismerkednek meg a Ridens életével: a gyerekek bejárhatják a kollégiumot, megtekinthetik a szobákat és a szabadidős helyiségeket. Megtudhatják, hogyan kaphatja meg egy kollégista A legtisztább szoba tisztántartója címet, és kiderül, milyen foglalkozásokkal tölthetik a diákok a szabadidejüket. A gyógypedagógiai és a szakmai munka helyszíneit is végigjárhatják a vendégek, akik részletes tájékoztatást kapnak a gimnáziumi képzés helyszíneiről és módszereiről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu