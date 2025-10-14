Szélesre tárja kapuit a nyolcadikosok előtt a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium

A nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium az előző tanévet már új helyen, az István utca 3. szám alatti modern épületben kezdte meg, amely a tanulást és tanítást támogató, családias környezetet biztosít mind a diákok, mind az itt tanító pedagógusok számára. Ahogy minden évben, a gimnázium ebben az évben is megadja a lehetőséget a nyolcadikos tanulóknak, hogy megismerjék az intézményt, megkönnyítve ezzel a középiskola kiválasztását. A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium nyílt napot tart október 15-én, szerdán 8 órától, s várja a nyolcadikos diákokat és szüleiket, sőt, a hetedik osztályos tanulókat is.

Nyílt nap: október 15-én 8 órától várják a nyolcadikos diákokat és szüleiket a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégiumba

Fotó: Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium / Facebook

Nyílt nap iskola- és kollégiumbejárással

A program helyszíni regisztrációval kezdődik 7.30-kor. Börzseiné Kelemen Alíz igazgatónő tájékoztatója után az emelt óraszámban tanított angol, informatika, biológia, kémia tantárgyak óráit látogathatják meg a tanulók, valamint betekinthetnek történelem-, magyar-, matematika- és testnevelésórákra is. A szünetekben és a tanítás után iskolabejárásra hívják a gimnazisták az általános iskolásokat, és a kollégium is nyitva áll a látogatók előtt – tudatta portálunkkal az intézmény, ahol a napokban tartották a végzős diákok szalagtűző ünnepségét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!