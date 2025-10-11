október 11., szombat

Nyílt nap

2 órája

Robotikával és szabadulószobával is várják az érdeklődőket a nyílt napon

Címkék#robotika#Nagykálló#Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium#nyílt nap

A nagykállói Budai Nagy Antal Technikum izgalmas programokkal készül a nyolcadikosoknak.

Szon.hu
Izgalmas és interaktív programokkal várja a továbbtanulás előtt állókat a Budai

Fotó: Mátészalkai Szakképzési Centrum

Nyílt tanítási napot tart október 17-én, pénteken a Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium Nagykállóban. Az érdeklődő nyolcadikos diákokat és szüleiket 16 órától változatos, interaktív programokkal várják. A nyílt napon lesz robotika és 3D nyomtatás, kreatív alkotások és ügyességi feladatok, sőt szabadulószoba is a pénzügyesek világából – osztotta meg weboldalán az intézmény.

 

