Robotikával és szabadulószobával is várják az érdeklődőket a nyílt napon

Nyílt tanítási napot tart október 17-én, pénteken a Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium Nagykállóban. Az érdeklődő nyolcadikos diákokat és szüleiket 16 órától változatos, interaktív programokkal várják. A nyílt napon lesz robotika és 3D nyomtatás, kreatív alkotások és ügyességi feladatok, sőt szabadulószoba is a pénzügyesek világából – osztotta meg weboldalán az intézmény.