Elkészült

1 órája

Fantasztikus átalakulás Nyíregyháza egyik kedvenc bevásárlóközpontjában – nézze meg a képeket!

Címkék#Nyír Plaza#felújítás#energiahatékony

A másfél évig tartó, több lépcsőben elkészült fejlesztés alatt Nyíregyháza ikonikus bevásárlóközpontjának működése zavartalan volt. A Nyír Plaza teljesen megújult belső térrel fogadja a vásárlókat.

Munkatársunktól
Az országos pláza megújítási programban a Nyír Plaza is átesett a korszerűsítésen

Fotó: Indotek Group

Befejeződött Nyíregyháza meghatározó bevásárlóközpontja, a Nyír Plaza teljes körű belső felújítása. A mintegy másfél éves fejlesztés során a tulajdonos-üzemeltető Indotek Group többek között naperőművel korszerűsítette az épület hűtő-fűtő rendszerét, világítását, illetve megújította a pláza belső tereit, az ételudvart és a vizesblokkokat.

Teljesen megújult Nyíregyháza ikonikus bevásárlóközpontja, a Nyír Plaza
Fotó: Indotek Group

Több lépcsőben újult meg a Nyír Plaza Nyíregyházán

Az Indotek Group országos plázamegújítási programjának égisze alatt 2024–2025-ben jelentős felújításon esett át a Nyír Plaza, Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik meghatározó bevásárlóközpontja – írta az ingatlanfejlesztő csoport a Magyar Építőkhöz eljuttatott közleményében.

A többlépcsős fejlesztés során megújultak a több mint 50 üzletnek, illetve a város multiplex mozijának is helyet adó 14 ezer négyzetméteres pláza belső terei, szolgáltatásai, valamint az energiahatékony és a hosszú távú üzemeltetési fenntarthatóságot garantáló megoldásokkal korszerűsítették az épület gépészeti rendszereit.

Az első ütemben új, nagyteljesítményű kondenzációs kazánt és korszerű folyadékhűtőket építettek be, valamint a közös területeket kiszolgáló légkezelő rendszert innovatív vezérlőrendszerekkel korszerűsítették. Az épület tetején, a szerkezeti felújítást és a szigetelést követően, egy naperőmű kezdte meg működését, ami az épület energiaellátásához hozzájárulva csökkenti annak a környezetterhelését.

A világítás korszerűsítését 700 új LED-lámpával, illetve egyedi LED-díszlámpákkal hajtották végre
Fotó: Indotek Group

Idén tavasszal kezdődött az épület belső megújítása: a padlóburkolatot több mint 4000 négyzetméteren cserélték, 2500 négyzetméternyi falat festettek le, miközben 750 négyzetméteren egyedi dizájntapétával frissült a belső arculat.

A világítás korszerűsítését 700 új LED-lámpával, illetve egyedi LED-díszlámpákkal hajtották végre, amelyek egyszerre szolgálnak energiahatékonysági és esztétikai célokat. Az ételudvar korábbi dobogórendszerének elbontásával tágas tér jött létre.

Ha régen járt a Nyír Plazában meg fog lepődni az átalakuláson
Ha régen járt a Nyír Plazában, meg fog lepődni az átalakuláson
Fotó: Indotek Group

A célunk az, hogy a Nyír Plaza a modern plázák új generációjához hasonlóan ne csak bevásárlási helyszín, hanem több élményt is kínáló, inspiráló közösségi központ legyen. 

Olyan találkozóhely, ahol a látogatók nemcsak vásárolnak, hanem kapcsolatokat építenek, beszélgetnek, pihennek és akár dolgoznak is. A világos, kényelmes és esztétikus környezet a társasági élet természetes színterévé teszi a plázát, ahol a közösségi élmény és a vásárlás élménye egymást erősítve járul hozzá látogatóink és bérlőink elégedettségéhez – fogalmazott dr. Hegedüs Gábor, az Indotek Group Portfoliómenedzsment-igazgatója.

 

