Harminckilenc évig szolgálta városát – így búcsúzott a nyírbátori alezredes

Búcsúzott a nyírbátori alezredes: Kazsamér Béla alezredes 1986. május 2-án járőrként szerelt fel a Nyírbátori Rendőrkapitányságra, ahonnan most kapitányságvezetőként távozott, előtte Pro Urbe kitüntetést adományozott neki az önkormányzat képviselő-testülete. Szolgálatának utolsó reggelét megkönnyezte, de mindent felülír büszkesége, és van egy érdekes kérdése. –írja a police.hu

Búcsúzott a nyírbátori alezredes: megkönnyezte az utolsó reggelt

Fotók: police.hu

Búcsúzott a nyírbátori alezredes: 39 évig szolgálta városát

– Miután másfél éves sorkatonai szolgálatom Szombathelyen véget ért, és BMP rajparancsnokként, őrmesteri rendfokozatban leszereltem, a fővárosban helyezkedtem el a Földmunkát Gépesítő Vállalatnál – idézte fel katonakorát Kazsamér Béla, a 14 tonnás (bojevaja masina pehoti) szovjet gyalogsági harcjárműre utalva. – Amikor Káposztásmegyer felé visz az utam, mindig eszembe jut, amikor felállítottuk ott az első cementsilót, és a lakótelep építése megkezdődött. Miután Nyírbátorba visszaköltöztem, és munkát kerestem, a rendőrségre való átszerelést is fontolóra vettem. Ez annyira tetszett apámnak, hogy elkísért a kapitányságra, nehogy közben meggondoljam magam. Így esett, hogy ’86 május 2-án felszereltem. Járőrként kezdtem, elvégeztem az átképzést meg a gépírótanfolyamot, és ’87. november 7-én este volt egy sorsfordító intézkedésem. Emberölés helyszínét biztosítottam egy nyírbátori sikátornál, és mivel tudtam, hogy a gyilkos vissza szokott térni a tett helyszínére, minden arra járót szemügyre vettem.

Három fiatalember közeledett, igazoltattam őket, és a közvilágítás halvány fényében azt vettem észre, az egyiknek a dzsekijén, a másiknak pedig a cipőjén van egy sötét, vörösesen csillogó pötty. Nem volt könnyű őket ott tartani, de pár órával később vallomást tett a késelő. Az a fickó volt, amelyiknek a cipőjére cseppent a vér, meg a dzsekijére, csak azt közben visszaadta a haverjának. Ezek után engem mindig odarendeltek emberölés helyszínének biztosítására, már amikor történt ilyen, és szolgálatban is voltam, közben pedig a kapitány javaslatára elvégeztem a Miskolci Tiszthelyettesi Iskolát.

Ezt követően a Nyírbélteleki Körzeti Megbízotti Csoport vezetője lettem, de hamarosan megint a Nyírbátori Rendőrkapitányság fő objektumában szolgáltam. Nyomozó lettem a Bűnügyi Osztályon, ahonnan két évvel később a Vizsgálati Osztályra kerültem. Miután ’97-ben művelődésszervező szakon elvégeztem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolát, megbíztak a Járőrszolgálati Alosztály vezetésével. Ebben a beosztásban végeztem el a rendőrtiszti átképzőt, majd 2008-ban a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetője lettem, és egyben helyettes kapitányságvezető. Nagy István ezredes áthelyezését követően, 2021 novemberében vettem át a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetését, és ’23 februárjában kaptam meg a kinevezést.