Hamarosan 160-nal száguldhatnak a vonatok Nyíregyháza és Debrecen között

A napokban elindul a Nyíregyháza–Debrecen vasútvonal rekonstrukciós munkáinak közbeszerzése. A mintegy 260 milliárd forintos beruházásból 202 milliárdot emészt fel a pályarekonstrukció, 60 milliárd pedig a biztonsági berendezésekre kell – közölte Tasó László közlekedésfejlesztésért felelős miniszteri biztos a 471-es út 1200 méteres debreceni szakaszának forgalomba helyezésekor – az eseményről a Világgazdaság számolt be.

Nyíregyháza–Debrecen vasútvonal: indul a közbeszerzés

Nyíregyháza–Debrecen vasútvonal: nő a pálya terhelhetősége

A cikkből kiderül: a Záhonyt Budapesttel összekötő vasútvonal korszerűsítésével a pálya terhelhetősége húszezer tonna fölé emelkedik, azaz a mostanit nagyságrendekkel meghaladó szállítási igények kiszolgálására is alkalmas lesz. A beruházáshoz hozzátartozik a 471-es út Debrecenen belterületén lévő közúti kereszteződésének kiváltása aluljáróval, illetve a vasútvonal egyik városon belüli felüljárójának átépítése is. A vasúti rekonstrukció befejezése négy éven beül várható. A lap kérdésére a miniszteri biztos közölte: a 471-es út rekonstrukciója Szabolcs vármegyében is folytatódik, a közbeszerzést rövidesen kiírják.

A sebesség 160 kilométer/órára nő

Az október 17-ei Közbeszerzési Értesítőőben meg is jelent a kiírás: az Építési és Közlekedési Minisztérium kivitelezőt keres a Debrecen–Nyíregyháza vasúti vonalszakasz biztosítóberendezésének kiépítésére, valamint a távközlési és az ETCS2, azaz az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer telepítésére. A projekt becsült értéke 60,5 milliárd forint. A 100-as vonalszakaszon új, tolatóvágányutas, összesen 65 váltót vezérlő, 75 Hz-es ütemezett állomási és vonali jelfeladást vezérlő elektronikus állomási biztosítóberendezéseket kell a nyertes ajánlattevőnek megterveznie 47 kilométeren és kiviteleznie 5 állomáson.

Ugyanebben a számban jelent meg a Debrecen–Nyíregyháza vasúti vonalszakasz pálya-, műtárgy- és pályamenti létesítmények munkáira vonatkozó felhívás. Ennek becsült költsége 199,9 milliárd forint. A beruházás keretében 94 kilométer vasúti vágányátépítést végeznének a 100-as vonalon. A vonalszakasz engedélyezett sebessége 120 kilométer/óra, a nyertes pályázó feladata a vonalszakasz felújítása úgy, hogy 160 kilométer/órával haladhassanak a vonatok.