október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Ahol az ősz aranyba borít mindent– lenyűgöző képek Nyíregyháza-Sóstóról! (fotókkal!)

Címkék#Sóstói-tó#nyíregyháza sóstó#hangulat#fotósorozat

A legszebb pillanatait örökítette meg a természetnek ez az új őszi fotósorozat. Nyíregyháza-Sóstó most színekben, fényekben pompázik.

Szon.hu

Nyíregyháza -Sóstó: ahogy megérkezik az ősz, Nyíregyháza egyik legszebb városrésze, Sóstó új arcát mutatja. A fák lombjai aranyba, vörösbe és barnába öltöznek, a Sóstói-tó tükre festményszerűen veri vissza a színek kavalkádját. A napfény átszűrődik a lehulló leveleken, a part mentén pedig csend és nyugalom uralkodik – a természet ilyenkor megáll egy pillanatra, hogy megmutassa igazi szépségét.

A most készült fotósorozat a Sóstói-tó és környéke őszi hangulatát ragadja meg: a sétányokat borító avart, a vízparton játszó fényeket, amelyek mintha együtt lélegeznének a tájjal. 

Szarka Lajos képei nemcsak a természet színeit mutatják meg, hanem az atmoszférát is: Sóstó ilyenkor a nyugalom szigete, természetközeli pihenőövezet. 

Sóstó új arcát mutatja ősszel

Fotók: Szarka Lajos

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu