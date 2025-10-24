1 órája
Ahol az ősz aranyba borít mindent– lenyűgöző képek Nyíregyháza-Sóstóról! (fotókkal!)
A legszebb pillanatait örökítette meg a természetnek ez az új őszi fotósorozat. Nyíregyháza-Sóstó most színekben, fényekben pompázik.
Nyíregyháza -Sóstó: ahogy megérkezik az ősz, Nyíregyháza egyik legszebb városrésze, Sóstó új arcát mutatja. A fák lombjai aranyba, vörösbe és barnába öltöznek, a Sóstói-tó tükre festményszerűen veri vissza a színek kavalkádját. A napfény átszűrődik a lehulló leveleken, a part mentén pedig csend és nyugalom uralkodik – a természet ilyenkor megáll egy pillanatra, hogy megmutassa igazi szépségét.
A most készült fotósorozat a Sóstói-tó és környéke őszi hangulatát ragadja meg: a sétányokat borító avart, a vízparton játszó fényeket, amelyek mintha együtt lélegeznének a tájjal.
Szarka Lajos képei nemcsak a természet színeit mutatják meg, hanem az atmoszférát is: Sóstó ilyenkor a nyugalom szigete, természetközeli pihenőövezet.
Sóstó új arcát mutatja ősszelFotók: Szarka Lajos
