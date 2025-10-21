Itt egy újabb lista, amire felkerült Nyíregyháza – a nyárutó idejére sem fáradt el a turizmus

Többször cikkeztünk már arról, hogy a folyamatosan egymásra épülő turisztikai attrakcióknak köszönhetően évről évre egyre több turista úti célja Nyíregyháza. A Szallas.hu készített egy 10-es listát, amin a szabolcsi vármegyeszékhely is szerepel - szemlézte a Világgazdaság.

Nemcsak nyáron, ősszel is kedvelt turista célpont Nyíregyháza, azon belül is a sóstói Aquarius Élményfürdő Fotó: MW-Archív

De miért éppen Nyíregyháza?

A Szallas.hu országos összesítésében Budapest vezeti az őszi toplistát, mögötte Eger és Pécs. A dobogósokat Miskolc, Siófok, Szeged, Gyula, Nyíregyháza, Hévíz és Debrecen követik.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) toplistájára is felkerült a vármegyeszékhely, de a termalonline.hu egy korábbi cikke is a pajzsára emelte Nyíregyházát. A portál a legtöbb gyógyvizet adó városokat vizsgálta, a főváros kivételével.

A legtöbb gyógyvizet adó kutat tekintve két város emelkedik ki a mezőnyből, Debrecen és Nyíregyháza.

A szakportál cikke szerint figyelemre méltó, hogy Nyíregyháza mennyire bővelkedik gyógyvizekben. A termalonline.hu azt írja, érdemes ellátogatni Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőre, ahol az Aquarius Élményfürdő egész évben nyitva tart, a kínálatuk pedig nyaranta a Tófürdővel és a Parkfürdővel egészül ki.

