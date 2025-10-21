október 21., kedd

TOP 10-ben a vármegyeszékhely

27 perce

Itt egy újabb lista, amire felkerült Nyíregyháza – a nyárutó idejére sem fáradt el a turizmus

Címkék#Nyíregyháza#Aquarius Élményfürdő#turizmus#Sóstógyógyfürdő

Az ősz legnépszerűbb belföldi úti céljai Budapest, Eger és Pécs. Az országos összesítésben a városok őszi top 10-es listájára felkerült a szabolcsi megyeszékhely, Nyíregyháza is.

Szon.hu

Többször cikkeztünk már arról, hogy a folyamatosan egymásra épülő turisztikai attrakcióknak köszönhetően évről évre egyre több turista úti célja Nyíregyháza. A Szallas.hu készített egy 10-es listát, amin a szabolcsi vármegyeszékhely is szerepel - szemlézte a Világgazdaság.

Nyíregyháza turizmusa csúcson van
Nemcsak nyáron, ősszel is kedvelt turista célpont Nyíregyháza, azon belül is a sóstói Aquarius Élményfürdő Fotó: MW-Archív

De miért éppen Nyíregyháza?

A Szallas.hu országos összesítésében Budapest vezeti az őszi toplistát, mögötte Eger és Pécs. A dobogósokat Miskolc, Siófok, Szeged, Gyula, Nyíregyháza, Hévíz és Debrecen követik.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) toplistájára is felkerült a vármegyeszékhely, de a termalonline.hu egy korábbi cikke is a pajzsára emelte Nyíregyházát. A portál a legtöbb gyógyvizet adó városokat vizsgálta, a főváros kivételével.

A legtöbb gyógyvizet adó kutat tekintve két város emelkedik ki a mezőnyből, Debrecen és Nyíregyháza.

A szakportál cikke szerint figyelemre méltó, hogy Nyíregyháza mennyire bővelkedik gyógyvizekben. A termalonline.hu azt írja, érdemes ellátogatni Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőre, ahol az Aquarius Élményfürdő egész évben nyitva tart, a kínálatuk pedig nyaranta a Tófürdővel és a Parkfürdővel egészül ki.

- írja a termalonline.hu.

Pörög a turizmus: miért kedvelt úti cél Nyíregyháza? 

  • Sóstógyógyfürdő és termálfürdők
    Nyíregyháza Sóstófürdő városrésze az egyik legnagyobb vonzerő: természetes tó, gyógyvíz és többféle fürdő (élményfürdő, gyógyfürdő, strand) várja az ide látogatókat. Az Aquarius Élményfürdő különösen népszerű a családosok és wellnessre vágyók körében.
  • Nyíregyházi Állatpark (Sóstó Zoo)
    Magyarország egyik legjobb és legnagyobb állatkertje, több mint 500 fajjal. Különlegessége, hogy földrészek szerint csoportosított élőhelyeket mutat be. A látogatók kedvelik a dzsungelházas, szavannás, jegesmedvés bemutatókat is.
  •  Természetközeli élmények
    A Sóstói-erdő remek kirándulóhely, sétányokkal, tavakkal és friss levegővel. A tó környéke ideális csónakázásra, piknikezésre vagy kerékpározásra.
  •  Kulturális látnivalók
    A Jósa András Múzeum régészeti, néprajzi és történeti kiállításokkal, a Móricz Zsigmond Színház színvonalas előadásokkal várja a színházkedvelőket.

Más témákat is ajánlunk: 

 

