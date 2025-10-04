1 órája
Nyíregyházán is kezdetét veszi a könyvtárak legnagyobb ünnepe
Mindenkit vár a könyvtár! A 19. alkalommal elkezdődő Országos Könyvtári Napok Nyíregyházán is érdekes programokkal, bemutatókkal várja egy héten át az olvasás szerelmeseit.
Hétfőtől Országos Könyvtári Napok Nyíregyházán a megyei könyvtárban és a fiókkönyvtárakban is
Fotó: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közösségi oldala
A 19 éves hagyományra visszatekintő Országos Könyvtári Napok a hazai könyvtári rendszer összehangolt működésének kiemelt értéke, a könyvtáros szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozata, amely megmutatja: olvasni öröm! Egyben felhívja a figyelmet a kulturális alapértékekhez és az információhoz való hozzáférés széleskörű lehetőségeire.
A rendezvényhez október első hetében minden magyarországi köz- és szakkönyvtár csatlakozik, így a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a fiókkönyvtárai is érdekes programokkal várják az érdeklődőket a legkisebbektől a legidősebbekig.
Mindenkit vár a könyvtár! Kicsiknek és nagyoknak is kínálnak programot.
Október 6., hétfő
Virágcserebere – Keress új gazdát régi cserepes virágodnak és vigyél helyette újat!
Időpont: 2025. október 6 – 11. (folyamatos)
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – földszint, üvegkalitka
Könyvkiállítás az 1848/49-es szabadságharcunkról és az aradi vértanúkról
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó
Rejtvényfejtő verseny
2025. október 6 – 10. (folyamatos)
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kertvárosi Fiókkönyvtár
10 óra: Emlékezés az 1848/49-es szabadságharcunkra és az aradi vértanúkra – könyvtári foglalkozás
Közreműködik: Antal Roland néptáncoktató
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Gyermekkönyvtár
10 óra: Irány az Űr – játékos foglalkozás a világegyetemről és az űrutazásról
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Örökösföldi Fiókkönyvtár
A program bejelentkezett óvodai, kisiskolai csoportoknak szólnak. Bővebb információ a fiókkönyvtár elérhetőségén.
11 óra: Dávid Ádám: Doktor Szuri – játékos könyvbemutató ovisoknak és alsó tagozatosoknak
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem
11 óra: Virtuális utazások - VR-szemüveg (PS VR4) bemutató
Csoportok jelentkezését várjuk: Polák Péter (06–70/436-0719)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Médiatár
16.30: Álomból valóság…? – előadás az álomfejtés kultúrtörténetéről
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Sóstóhegyi Fiókkönyvtár
16.30: Babaróka és társai – Kiss Judit Ágnes író-olvasó találkozó
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Vécsey Utcai Fiókkönyvtár
17 óra: Ferenczi Attila: Meditációs tanfolyam
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, kamaraterem