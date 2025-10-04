október 4., szombat

Országos Könyvtári Napok

38 perce

Nyíregyházán is kezdetét veszi a könyvtárak legnagyobb ünnepe

Mindenkit vár a könyvtár! A 19. alkalommal elkezdődő Országos Könyvtári Napok Nyíregyházán is érdekes programokkal, bemutatókkal várja egy héten át az olvasás szerelmeseit.

Munkatársunktól
Nyíregyházán is kezdetét veszi a könyvtárak legnagyobb ünnepe

Hétfőtől Országos Könyvtári Napok Nyíregyházán a megyei könyvtárban és a fiókkönyvtárakban is

Fotó: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közösségi oldala

A 19 éves hagyományra visszatekintő Országos Könyvtári Napok a hazai könyvtári rendszer összehangolt működésének kiemelt értéke, a könyvtáros szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozata, amely megmutatja: olvasni öröm! Egyben felhívja a figyelmet a kulturális alapértékekhez és az információhoz való hozzáférés széleskörű lehetőségeire.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár az országos Könyvtári Napok egy hete alatt minden korosztálynak kínál érdekes programot
Fotó: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közösségi oldala

A rendezvényhez október első hetében minden magyarországi köz- és szakkönyvtár csatlakozik, így a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a fiókkönyvtárai is érdekes programokkal várják az érdeklődőket a legkisebbektől a legidősebbekig.  

Mindenkit vár a könyvtár! Kicsiknek és nagyoknak is kínálnak programot.

Október 6., hétfő

Virágcserebere – Keress új gazdát régi cserepes virágodnak és vigyél helyette újat!

Időpont: 2025. október 6 – 11. (folyamatos)

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – földszint, üvegkalitka

Könyvkiállítás az 1848/49-es szabadságharcunkról és az aradi vértanúkról

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Társalgó

Rejtvényfejtő verseny

2025. október 6 – 10. (folyamatos)

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kertvárosi Fiókkönyvtár

10 óra: Emlékezés az 1848/49-es szabadságharcunkra és az aradi vértanúkra – könyvtári foglalkozás

Közreműködik: Antal Roland néptáncoktató

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Gyermekkönyvtár

10 óra: Irány az Űr – játékos foglalkozás a világegyetemről és az űrutazásról

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Örökösföldi Fiókkönyvtár

A program bejelentkezett óvodai, kisiskolai csoportoknak szólnak. Bővebb információ a fiókkönyvtár elérhetőségén.

11 óra: Dávid Ádám: Doktor Szuri – játékos könyvbemutató ovisoknak és alsó tagozatosoknak

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem

11 óra: Virtuális utazások - VR-szemüveg (PS VR4) bemutató

Csoportok jelentkezését várjuk: Polák Péter (06–70/436-0719)

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Médiatár

16.30: Álomból valóság…? – előadás az álomfejtés kultúrtörténetéről

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár –  Sóstóhegyi Fiókkönyvtár

16.30: Babaróka és társai – Kiss Judit Ágnes író-olvasó találkozó

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Vécsey Utcai Fiókkönyvtár

17 óra: Ferenczi Attila: Meditációs tanfolyam

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, kamaraterem

 

