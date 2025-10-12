Különleges jövevények láttak napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban

Fekete hattyú fiókák keltek ki a Nyíregyházi Állatparkban – számolt be a jó hírről Facebook-oldalán a megyeszékhely legnagyobb attrakciója. Mint írják, a fészekhagyó madarak merőben máshogy néznek ki, mint szüleik, hiszen amíg a felnőtt állatok tollazata teljesen fekete, a fiókák világosszürkék és pihések.

Fotó: szon.hu

Az Ausztráliában őshonos, monogám párkapcsolatban élő fekete hattyúk nemcsak az utódnevelés feladataiban osztozkodnak, már a tojásokon is felváltva ültek 40 napon át.

A nyíregyházi állatkertben 600 faj 6000 egyede várja a látogatókat az év minden napján.

