Nyíregyházi Állatpark

25 perce

Kulisszatitkok derültek ki a Nyíregyházi Állatpark új szenzációjáról (videóval)

Nyíregyházi Állatpark, elefántcsalád, Valencia

Komoly szakmai kihívás és logisztika kellett az új jövevény szállításához. Vemhes afrikai elefánt érkezett a Nyíregyházi Állatparkba.

Szon.hu
Kulisszatitkok derültek ki a Nyíregyházi Állatpark új szenzációjáról (videóval)

A Nyíregyházi Állatpark újabbnál újabb szenzációkkal rukkol elő

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

A huszonkét éves, Metzi névre keresztelt elefánt eddig a spanyolországi Valencia állatkertjében élt. Kétezer kilométert utazott az afrikai elefánt míg a Nyíregyházi Állatpark kifutójához ért.

Nyíregyházi Állatpark
Újabb afrikai elefánt érkezett a Nyíregyházi Állatpark kifutójába
Fotó: Balázs Attila

Nyíregyházi Állatpark elefántja

A Nyíregyházi Állatpark kulisszatitkot osztott meg közösségi oldalán, hiszen sokan voltak kíváncsiak arra, hogy hogyan zajlik egy elefánt szállítása. A spanyol szakemberekkel közösen örökítették meg a nagy utazást. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében a Nyíregyházi Állatkert afrikai elefántcsaládja új nősténnyel gazdagodott: Metzi a spanyolországi BIOPARC Valencia -ból érkezett és már megtekinthető a kifutóban - tájékoztatott az állatpark a közösségi oldalán. Metzi szállítása és beilleszkedése komoly nemzetközi együttműködés eredménye. A nyíregyházi szakemberek a szállítást megelőzően kiutaztak a spanyol állatkertbe hogy megismerjék a leendő új csordatagot, és utazását is a spanyol kollégákkal együtt kísérték. A két és fél napos út alatt Metzi jól viselte a szállítást, a szakemberek folyamatosan figyelték állapotát és viselkedését.

A megérkezése után a fokozatosság elvét követve kezdték el az összeszoktatást az elefántcsorda többi tagjával.

Elsőként Jambóval, a bikával találkozott, akivel korábban 16 éven át élt együtt Valenciában – a viszontlátás mindkettőjük számára ismerős és megnyugtató volt. Ezt követően ismerkedett meg Metzi Kimanival és anyjával, Kwanzával a két nősténnyel, s az új tehén azonnal beilleszkedett a csapatba. Metzi érkezése fontos lépés a fajmegőrzési program számára és még nagyobb öröm, hogy vemhesen érkezett, így reméljük, jövőre egy kis elefánt születéséről is beszámolhatunk. 

