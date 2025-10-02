1 órája
Állati jó nap lesz – ugorjon be az állatparkba egy látványetetésre!
Különleges programok, látványetetések, kedvezményes belépőjegy, ezzel várják a a látogatókat október 4-én az állatok világnapján. A Nyíregyházi Állatparkban így ünnepelnek szombaton.
A jegesmedve bocsok látványetetése a Nyíregyházi Állatpark egyik különleges eseménye lesz az állatok világnapján
Fotó: Nyíregyházi Állatpark Facebook-oldala
Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. A világnap az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja is. Erre hívja fel a figyelmet a Nyíregyházi Állatpark is.
Állatok világnapja a Nyíregyházi Állatparkban – itt a nap programja
A 600 faj több mint 6000 egyedét bemutató, európai és világhírű Nyíregyházi Állatpark is miden évben programkavalkáddal ünnepel október 4-én. Nem lesz ez az idén sem másképp, szombaton az állatok világnapja alkalmából mindenki számára egységes lesz a belépőjegy, ez alól kivételt jelentenek az ennél kedvezőbb árú belépők.
A jeles napon, nem csak kedvezményes belépéssel, de izgalmas programokkal is várják az állatbarátokat!
- 10 óra: Jegesmedve bocsok látványetetése (Jégvilág belső tere)
- 11.15: Király és sziklaugró pingvinek látványetetése
- 13 óra: Nyílt fóka tréning (fóka lelátó)
- 9.30 és 16.30 között mindenkit vár a Maki Erdő és a Parasztudvar állatsimogató.
Rendezvénytéren gondolva a körülöttünk élő állatvilágra is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai a felelős állattartásról és az állatvédelemről beszélgetnek az érdeklődőkkel. Az Emisszió standján játszani lehet az élővilág-barát kertekkel kapcsolatban, míg a Magyar Madártani Egyesület Nyíregyházi Helyi Csoportja madárfelismerő játékokkal vár gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Állatok világnapja
Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és haszonállatok. E kapcsolat hívja fel a figyelmet az állatok világnapjára, amit Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emlékére október 4-én tartanak. Assisi Szent Ferenc azt hirdette, hogy nem csak embertársainkat kell szeretnünk és tisztelnünk, hanem mindent, ami körülvesz, legyen az akár élő, akár élettelen. Az állatok világnapjának célja, hogy ember-állat barátságot megerősítse és felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára, a felelős állattartásra, hiszen az állatok nem csak boldogabbá teszik életünket, de segítik is mindennapjainkat – .
