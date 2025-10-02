Állati jó nap lesz – ugorjon be az állatparkba egy látványetetésre!

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. A világnap az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja is. Erre hívja fel a figyelmet a Nyíregyházi Állatpark is.

A Nyíregyházi Állatpark makijai is érdeklődve várják az látogatókat az állatok világnapján

Fotó: Nyíregyházi Állatpark Facebook-oldala

Állatok világnapja a Nyíregyházi Állatparkban – itt a nap programja

A 600 faj több mint 6000 egyedét bemutató, európai és világhírű Nyíregyházi Állatpark is miden évben programkavalkáddal ünnepel október 4-én. Nem lesz ez az idén sem másképp, szombaton az állatok világnapja alkalmából mindenki számára egységes lesz a belépőjegy, ez alól kivételt jelentenek az ennél kedvezőbb árú belépők.

A jeles napon, nem csak kedvezményes belépéssel, de izgalmas programokkal is várják az állatbarátokat!

10 óra: Jegesmedve bocsok látványetetése (Jégvilág belső tere)

11.15: Király és sziklaugró pingvinek látványetetése

13 óra: Nyílt fóka tréning (fóka lelátó)

9.30 és 16.30 között mindenkit vár a Maki Erdő és a Parasztudvar állatsimogató.

Rendezvénytéren gondolva a körülöttünk élő állatvilágra is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai a felelős állattartásról és az állatvédelemről beszélgetnek az érdeklődőkkel. Az Emisszió standján játszani lehet az élővilág-barát kertekkel kapcsolatban, míg a Magyar Madártani Egyesület Nyíregyházi Helyi Csoportja madárfelismerő játékokkal vár gyerekeket és felnőtteket egyaránt.