Van már programod az őszi szünetre? Most kedvezményes belépéssel vár a Nyíregyházi Állatpark!

Őszi szünet a Nyíregyházi Állatparkban: remek alkalom, hogy a családok és a gyerekek felfedezzék a Nyíregyházi Állatpark különleges élményeit, most ráadásul kedvezményes belépővel.

Az őszi szünetben is vár a Nyíregyházi Állatpark

Ősszel a Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatot kínál: a fák színes lombja és a kellemes, hűvös idő ideálissá teszi a sétát. A park 600 fajával és 6000 egyedével garantáltan minden korosztály számára izgalmas programot kínál.

2025. október 23.- november 2. között mindenki számára egységesen 3000 Ft a belépőjegy! (kivétel az ennél kedvezőbb árú jegyek)

A Nyíregyházi Állatpark a hűvösebb idő ellenére is kellemes környezetet kínál, ahol a családok egyszerre élvezhetik a természetet, a friss levegőt és az állatok közelségét.

A hangulatot fokozza, hogy az állatpark posztolt egy külső forrásból származó videót, amelynek láttán biztosan megjön a kedvünk a túrához. A lenyűgöző felvételek különleges pillanatokba nyújtanak betekintést:

