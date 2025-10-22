október 22., szerda

Sóstó Zoo

46 perce

Van már programod az őszi szünetre? Most kedvezményes belépéssel vár a Nyíregyházi Állatpark!

Címkék#Nyíregyházi Állatpark#kedvezményes belépő#program#őszi szünet

Az őszi szünetben izgalmas programok várják a családokat és a gyerekeket. Kedvezményes belépővel lesz látogatható a Nyíregyházi Állatpark.

Szon.hu

Őszi szünet a Nyíregyházi Állatparkban: remek alkalom, hogy a családok és a gyerekek felfedezzék a Nyíregyházi Állatpark különleges élményeit, most ráadásul kedvezményes belépővel.

Az őszi szünetben is vár a Nyíregyházi Állatpark
Forrás: Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Ősszel a Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatot kínál: a fák színes lombja és a kellemes, hűvös idő ideálissá teszi a sétát. A park 600 fajával és 6000 egyedével garantáltan minden korosztály számára izgalmas programot kínál.

2025. október 23.- november 2. között mindenki számára egységesen 3000 Ft a belépőjegy! (kivétel az ennél kedvezőbb árú jegyek)

írta Facebook posztjában a Nyíregyházi Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark a hűvösebb idő ellenére is kellemes környezetet kínál, ahol a családok egyszerre élvezhetik a természetet, a friss levegőt és az állatok közelségét.

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

A hangulatot fokozza, hogy az állatpark posztolt egy külső forrásból származó videót, amelynek láttán biztosan megjön a kedvünk a túrához.  A lenyűgöző felvételek különleges pillanatokba nyújtanak betekintést:

