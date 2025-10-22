46 perce
Van már programod az őszi szünetre? Most kedvezményes belépéssel vár a Nyíregyházi Állatpark!
Az őszi szünetben izgalmas programok várják a családokat és a gyerekeket. Kedvezményes belépővel lesz látogatható a Nyíregyházi Állatpark.
Őszi szünet a Nyíregyházi Állatparkban: remek alkalom, hogy a családok és a gyerekek felfedezzék a Nyíregyházi Állatpark különleges élményeit, most ráadásul kedvezményes belépővel.
Az őszi szünetben is vár a Nyíregyházi Állatpark
Ősszel a Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatot kínál: a fák színes lombja és a kellemes, hűvös idő ideálissá teszi a sétát. A park 600 fajával és 6000 egyedével garantáltan minden korosztály számára izgalmas programot kínál.
2025. október 23.- november 2. között mindenki számára egységesen 3000 Ft a belépőjegy! (kivétel az ennél kedvezőbb árú jegyek)
–írta Facebook posztjában a Nyíregyházi Állatpark
A Nyíregyházi Állatpark a hűvösebb idő ellenére is kellemes környezetet kínál, ahol a családok egyszerre élvezhetik a természetet, a friss levegőt és az állatok közelségét.
A hangulatot fokozza, hogy az állatpark posztolt egy külső forrásból származó videót, amelynek láttán biztosan megjön a kedvünk a túrához. A lenyűgöző felvételek különleges pillanatokba nyújtanak betekintést:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Magára hagyott apróság kapta meg a második esélyt – a nyíregyházi gondozók életet mentettek
Cukiságbomba Nyíregyházán: az igazgató irodájában ugrándozott a kis kenguru (fotók, videók)
Német vőlegény érkezett Irinához Nyíregyházára
Ilyen gyönyörű az ősz Mátészalkán – nézze meg a fotókat, el fog ámulni! (fotók)
Ez a leveleki étterem most az egész világnak megmutatta, mit tud a magyar konyha!