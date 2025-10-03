Kétezer kilométert utazott az afrikai elefánt míg a Nyíregyházi Állatparkba ért

Újabb afrikai elefánt (Loxodonta africana) érkezett a Nyíregyházi Állatparkba, a sóstógyógyfürdői látványosság európai szinten is ritka tenyészcsapata egy vemhes, borját váró nősténnyel bővült – közölte az állatpark az MTI-vel.

Újabb afrikai elefánt érkezett a Nyíregyházi Állatparkba Fotó: Balázs Attila

Nyíregyházi Állatpark: 2006 óta tenyészt elefántokat

A huszonkét éves, Metzi névre keresztelt elefánt eddig a spanyolországi Valencia állatkertjében élt, a spanyol szakemberek azért adták át a még tapasztalan, első borját váró tehenet, mert a Nyíregyházi Állatparknak nagyobb gyakorlata van a vemhesség végig kísérésében és a borjúról történő gondoskodásban

– mondta el Gajdos László igazgató pénteken. Hozzátette, a parkban él egy, már két borjat felnevelt tapasztalt tehén, aki segíthet majd a "kismamának", másrészt a gondozóknak nagy gyakorlata van a bébielefántok felnevelésében, hiszen korábban felneveltek egy fiatal, anya nélkül maradt borjút. Az igazgató elmondta, a nyíregyházi szakemberek már az állat átszállítását megelőzően kiutaztak Valenciába, hogy a kamionnal érkező állatot a spanyol kollégáikkal együtt végigkísérjék a kétezer kilométeres úton. Az elefántot szállító csapat kedd délelőtt indult el és csütörtök éjszaka ért a Nyíregyházi Állatparkba, ahol még aznap éjjel beengedték az elefántházba az állatot.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Gajdos László hangsúlyozta, a park 2006 óta tenyészt elefántokat az Európai Fajmegmentési Program keretein belül, és már három borjú született Nyíregyházán. Elmondta, az állatkertekben nehezen születnek elefántok, ezért a tehenekre minden állatkerti szakmai csapat úgy vigyáz, mint a szemük fényére. Metzi érkezését csaknem két éves szakmai munka előzte meg és hatalmas szakmai siker az állatparknak – mondta az igazgató. Hozzátette: Spanyolországban végezték el az állatorvosi vizsgálatokat és eredmények kiértékelését is. Az új elefánt érkezésével három tehén és egy bika alkotja a nyíregyházi csordát: a huszonnégy éves Kwanza és lánya, a hétéves Kimani, egy fiatal bika, a huszonegy éves Jambo mellett a közönség hétvégétől már Metzit is láthatja, akinek várhatóan 2026 telén születik meg a borja a Sóstó Zooban.

Más témákat is olvashat hírportálunkon: