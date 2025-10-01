2 órája
Újabb rangos elismerést kapott a Nyíregyházi Állatpark!
Az állatpark mindig újabb és újabb meglepetéssel, vagy éppen különleges pillanatokkal rukkol elő. A Nyíregyházi Állatpark a látogatók kényelmére is nagy gondot fordít.
Nyíregyházi Állatpark nagyon népszerű az év minden hónapjában
Fotó: Nyíregyházi Állatpark
Európa egyik legnagyobb állatállományával rendelkező állatparkjának missziója, hogy Magyarország keleti régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet. A Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat már évtizedek óta.
Állandó megújulás
A Nyíregyházi Állatparkban mindig történik valami lenyűgöző, folyamatosan figyelemmel kísérjük a fejlesztéseket, újításokat, az állatok hétköznapjait, vagy éppen kis jövevények érkezését. Tavaly megnyílt az előtte is méltán közkedvelt Nyíregyházi Állatpark egyedülálló újdonsága, a Jégvilág, megszületett a két jegesmedvebocs, ezek is hozzájárultak a látogatószám növekedéséhez. Az állatállomány is folyamatosan nő és színesedik. Legutóbb arról számoltunk be, hogy milyen váratlan szenzáció történt a kamerák előtt. Egy újabb kis jövevény született, akiről hihetetlen felvétel készült. Nagy örömmel osztották meg az állatapark dolgozói, hogy a szemük láttára jött világra egy kis sörényes hangyász. Az állatpark Viktória Házában látható a pár hetes kicsi, aki 180 napnyi vemhesség után látta meg a napvilágot.
Nyíregyházi Állatpark díja
Előtte pedig egy szintén megható pillanatot kaptak lencsevégre. Három hónap vemhességi idő után világra jött pampanyúl kölykök már 24 órával a születésük után önállóan járnak, s bár ekkor még leginkább a rejtett kotorékban tartózkodtak, a különböző életkorú utódok már napsütéses időben előszeretettel tartózkodnak a felszín az Andok kalandok kifutórendszerében. Annak ellenére, hogy hamar elkezdenek fűfélékkel táplálkozni, a rágcsálóknál szokatlan módon, akár 13 hetes korukig szopnak. Ezt sikerült megörökíteniük a nyíregyházi állatkert dolgozóinak.
Családbarát park
Azonban a Nyíregyházi Állatpark nem csak az állatokra fordít nagy gondot, hanem a látogatók kényelméért is mindent megtesznek. Így nem is csoda, hogy ismét elnyerték a Családbarát szolgáltatóhely címet. Az állatpark mindig is kiemelt figyelmet fordított, hogy az ide érkező családok minden tagja maximális kikapcsolódásban részesüljön, éppen ezért két évente hivatalos ellenőrzést kérnek a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaitól - tették közre az állatpark közösségi oldalán.
A Családbarát szolgáltatóhely minősítési bírálat közben többek között figyelembe veszik a bababarát szolgáltatásokat, mint a szoptató helyiségeket vagy a babahordozók ingyenes használatát, a kisgyermekes családok kényelmét szolgáló húzható kiskocsi bérlését vagy a bátor kisgyermekek Cumifáját.
A kritériumok között szerepel, hogy akadálymentes, babakocsival is megközelíthető parkolót kell biztosítani a gyermekes családoknak, de plusz pont járt az ingyenesen használható fedett kerékpártárolóért is. Nagy népszerűségnek örvend az új korszerű Tarzan és Hajó játszótér is és az a sok apró figyelmesség, ami megkönnyíti az ide érkező családok kikapcsolódását.
