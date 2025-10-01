Újabb rangos elismerést kapott a Nyíregyházi Állatpark!

Nyíregyházi Állatpark díja

Előtte pedig egy szintén megható pillanatot kaptak lencsevégre. Három hónap vemhességi idő után világra jött pampanyúl kölykök már 24 órával a születésük után önállóan járnak, s bár ekkor még leginkább a rejtett kotorékban tartózkodtak, a különböző életkorú utódok már napsütéses időben előszeretettel tartózkodnak a felszín az Andok kalandok kifutórendszerében. Annak ellenére, hogy hamar elkezdenek fűfélékkel táplálkozni, a rágcsálóknál szokatlan módon, akár 13 hetes korukig szopnak. Ezt sikerült megörökíteniük a nyíregyházi állatkert dolgozóinak.

A Nyíregyházi Állatpark Babaháza

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Családbarát park

Azonban a Nyíregyházi Állatpark nem csak az állatokra fordít nagy gondot, hanem a látogatók kényelméért is mindent megtesznek. Így nem is csoda, hogy ismét elnyerték a Családbarát szolgáltatóhely címet. Az állatpark mindig is kiemelt figyelmet fordított, hogy az ide érkező családok minden tagja maximális kikapcsolódásban részesüljön, éppen ezért két évente hivatalos ellenőrzést kérnek a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaitól - tették közre az állatpark közösségi oldalán.

A Családbarát szolgáltatóhely minősítési bírálat közben többek között figyelembe veszik a bababarát szolgáltatásokat, mint a szoptató helyiségeket vagy a babahordozók ingyenes használatát, a kisgyermekes családok kényelmét szolgáló húzható kiskocsi bérlését vagy a bátor kisgyermekek Cumifáját.

A kritériumok között szerepel, hogy akadálymentes, babakocsival is megközelíthető parkolót kell biztosítani a gyermekes családoknak, de plusz pont járt az ingyenesen használható fedett kerékpártárolóért is. Nagy népszerűségnek örvend az új korszerű Tarzan és Hajó játszótér is és az a sok apró figyelmesség, ami megkönnyíti az ide érkező családok kikapcsolódását.