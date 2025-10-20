1 órája
Szabolcsban adják át az ország egyik legmodernebb kiberbiztonsági gyakorlóközpontját
A programok közt szerepel egy virtuális laboratórium átadása is. Elindult az I. Őszi Informatikus Napok rendezvénysorozata a Nyíregyházi Egyetemen.
A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete az idén először rendezi meg az Őszi Informatikus Napokat, amely szakmai és közösségi eseményekkel várja az informatikus hallgatókat, oktatókat és partnereket.
Új kiberbiztonsági gyakorlóközponttal bővül a Nyíregyházi Egyetem
A programsorozat célja, hogy a modern informatikai képzések és kutatások iránt érdeklődők bepillantást nyerjenek a legújabb fejlesztésekbe, valamint közösségi élményt kínáljon a szakmai utánpótlás számára.
Az I. Őszi Informatikus Napok keretében október 21-én 14 órától a B épület 182. termében hivatalosan átadják a Nyíregyházi Egyetem Cyber Range Laborját, amely az ország egyik legmodernebb kiberbiztonsági gyakorlóközpontja. A virtuális laboratóriumban a résztvevők nem csupán elméleti tudást szereznek, hanem szimulált, valós fenyegetéseket – például zsarolóvírus és adathalász támadásokat – modellező forgatókönyvek alapján gyakorolhatják a védekezést, az incidensek kivizsgálását és a biztonsági eszközök használatát.
A rendezvénysorozat további programjai között szerepel a „Hogyan írjunk szakdolgozatot?” Módszertani útmutató (nemcsak) végzős informatikus hallgatók számára" az Infokommunikációs és Technológiai Támogató Műhely (IKT TM) szervezésében. Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szakdolgozatírás alapszabályaival és követelményeivel, valamint hasznos tanácsokkal segítse a kutatómunkát. A programot október 28-án 14 órától az E épület 014-es termében rendezik meg.
A programsorozatot november 4-én 17 órától a Programozói-informatikus Szakest zárja majd, melyet az egyetem kollégiumtömbjében található Campus Étteremben rendeznek meg.
Földön fekvő, vérző férfit találtak egy nyíregyházi parkolóban
Anita azt hitte, boldogulni jön Szabolcsba – éheztették, kínozták, végül belehalt a mérhetetlen szenvedésbe
Vigyázat, csalók! Azonnal töröld ezt az appot, ha letöltötted!
Versenyeztek, szörnyű tragédia lett a vége – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)