Nemzetközi lapcsánkadélután a Nyíregyházi Egyetemen

Ezt aztán jól kisütötték! Lapcsánka, kvíz, montázs – közel 60 külföldi és hazai hallgató vett részt az Európai kultúra megismerése elnevezésű workshopon, a Nyíregyházi Egyetemen. A programot a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ a Nemzetközi Kapcsolatok Irodával közösen szervezte. A rendezvény célja a közösségépítés, a kulturális kapcsolatok erősítése és az európai hagyományok megismertetése volt a fiatalokkal. A rendezvény középpontjában egy igazi különlegesség, a lapcsánka állt. Ez a felvidéki eredetű, számos néven ismert étel a Nyírségben is tradicionális fogásnak számít. Húsmentes jellege miatt sokféle vallási és kulturális közegben elfogadott, gazdag ízvilága pedig mindenki számára élményt jelenthet. Az ínyencek tejföllel vagy sajttal ízesítve kóstolták meg az elkészült finomságokat, a legtöbben életükben először találkoztak ezzel az étellel.

Nyíregyházi Egyetem: élmény volt a lapcsánkasütés Fotó: Váczy Norbert



Nyíregyházi Egyetem: közösséget is kovácsoltak

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkatársai a ropogós lapcsánkákból két óra alatt több mint száz darabot sütöttek ki, és arról is gondoskodtak, hogy a konyhai munka igazi közösségi élménnyé váljon. Kóstolás közben játékra is jutott idő: a hallgatók európai uniós kvízjátékban próbálhatták ki tudásukat, majd egy közös montázst készítettek, amely a kulturális sokszínűség maradandó emléke lett. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársai számos, a külföldi hallgatók integrációját segítő programot szerveznek egész évben a Nyíregyházi Egyetemen. A workshop sikerét mutatja, hogy a résztvevők egyöntetűen pozitív tapasztalatokkal (és a lapcsánka receptjével) távoztak.

A jó hangulatú esemény megmutatta, hogy a gasztronómia kiváló eszköz a kapcsolatteremtéshez. A közös sütés, játék és alkotás során barátságok szövődhetnek, és közelebb kerülhetnek egymáshoz a világ számos pontjáról érkező fiatalok. A program így nemcsak kulináris élményt, hanem kulturális hidat is teremthet a szervezők szerint.