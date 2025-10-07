október 7., kedd

Közlemény

29 perce

Friss hír: távozik a Nyíregyházi Egyetem elnöke

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#elnök#távozás

A felsőoktatási intézmény az elmúlt időszakban sikeresen növelte hallgatói létszámát, teljesítette a kitűzött célokat. Mégis távozik a Nyíregyházi Egyetem elnöke, dr. Hárskuti János József.

Munkatársunktól

Közös megegyezéssel október 7-ével távozik a Nyíregyházi Egyetem elnöke, dr. Hárskuti János József. Az új elnök kinevezéséig feladatait dr. Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettes látja el a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának megbízásából – tudatta szerkesztőségünkkel az intézmény vezetése.

Nyíregyházi Egyetem: dr. Hárskuti János József elnöki feladatait ideiglenesen dr. Kovács Zoltán látja el
Fotó: Nyíregyházi Egyetem
Fotó: Nyíregyházi Egyetem

A Nyíregyházi Egyetem a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt

Az elmúlt időszakban az Nyíregyházi Egyetem sikeresen növelte hallgatói létszámát, teljesítette a kitűzött szervezeti és szakmai célokat. A következő időszakban az alapítvány és a felsőoktatási intézmény vezetése az oktatói és dolgozói közösség megerősítésére helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy felkészüljön az új finanszírozási ciklusra a minőségi képzés, a hallgatói és oktatói kiválóság és a térségi beágyazottság további erősítésével – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. 

