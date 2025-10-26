október 26., vasárnap

Elismerés

2 órája

Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban

Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban a több évtizedes munkájáért. Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban a forradalom ünnepén.

Szon.hu
Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban

Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban: a fővárosban rendezték a gálavacsorát

Fotó: internet

Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban – kapta portálunk a hírt. A napokban tartotta ugyanis az Egyesült Államok fővárosában a Magyar-Amerikai Koalíció (a legnagyobb magyar-amerikai ernyőszervezet) éves gálavacsora nevű programját, amelyen a szervezet rangos elismerését adományozták a nyíregyházi születésű Várallyay Gyula mérnöknek. Az eseményen – amelyen Charles Simonyi üzletember és George Pataki, New York állam korábbi kormányzója elnökölt – megemlékeztek a Budapesten 1956. október 23-án kitört forradalom és szabadságharc évfordulójáról.

 

Nyíregyházi, Magyar-Amerikai Koalíció, Várallyay Gyula, Charles Simonyi, George Pataki, forradalom, Világbank, gálavacsora
Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban: Várallyay Gyula
Fotó: Várallyay Gyula magánarchívuma

Nyíregyházi kitüntetett Washingtonban: Várallyay Gyula

Méltatták a most 88 éves Várallyay Gyula életútját is, aki műegyetemista diákként tevékenyen vett részt a forradalmi eseményekben, majd évekig külföldön szervezte az emigráns magyar diákszervezetek munkáját. Később a Harvard Egyetemen diplomázott, majd a Világbank szakértőjeként dolgozott. Kiemelték „a forradalom örökségének megőrzése iránti élethosszig tartó elkötelezettségét, valamint a magyar diákok és szervezetek számára nyújtott több évtizedes tanácsadói, diplomáciai szakértői és nagylelkű támogatást”. Az ezredforduló idején felváltva élt Washingtonban és Budapesten, élénk közéleti tevékenységet folytatott, könyveket, újságcikkeket írt – tájékoztatta portálunkat Marik Sándor újságíró. 

 

 

 

 

 

