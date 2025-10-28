október 28., kedd

1 órája

Miniszteri elismerésben részesült a nyíregyházi kórház dolgozója

Díjazták a kimagasló szakmai tevékenységét. Szondi Enikő, a nyíregyházi kórház Pénzügyi és Számviteli Osztályának osztályvezetője oklevelet vehetett át a Belügyminisztérium október 23-i ünnepségén.

Szon.hu

Elismerő oklevelet vehetett át a nyíregyházi kórház dolgozója - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház

 

Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Szondi Enikő, intézményünk Pénzügyi és Számviteli Osztályának osztályvezetője, a Belügyminisztérium október 23-i ünnepségén

 - írták.

Szondi Enikő 2011-ben került a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.-hez mint főkönyvi könyvelő. 2013. év elején kiemelkedő szerepet játszott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak összeolvadásával és költségvetési intézménnyé alakulásával kapcsolatos teendőkben, 2016-ban intézményünk számviteli csoportvezetője, majd 2017-ben előbb a Pénzügyi és Számviteli Osztály megbízott, 2018-tól pedig kinevezett osztályvezetője lett, ami indokolttá tette, hogy munkavégzésének helyét megváltoztatva, a Nyíregyházi Tagkórházban folytassa az osztály irányítását, munkájának szervezését és ellenőrzését.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház

Kimagasló szakmai és vezetői tapasztalataira alapozva biztosítja intézményünk Pénzügyi és Számviteli Osztályának stabil működését. Munkaszervezése révén, a könyvelés naprakészsége lehetővé teszi a felettes szervek és a külső hatóságok által kért adatszolgáltatások határidőre történő elkészítését. 

Munkáját lelkiismeretesen, példamutatóan látja el. Pontos, megbízható, fáradhatatlan munkatárs - írta az intézmény az oldalán.

