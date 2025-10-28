30 perce
Miniszteri elismerésben részesült a nyíregyházi kórház dolgozója
Díjazták a kimagasló szakmai tevékenységét. Szondi Enikő, a nyíregyházi kórház Pénzügyi és Számviteli Osztályának osztályvezetője oklevelet vehetett át a Belügyminisztérium október 23-i ünnepségén.
Elismerő oklevelet vehetett át a nyíregyházi kórház dolgozója - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán.
Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Szondi Enikő, intézményünk Pénzügyi és Számviteli Osztályának osztályvezetője, a Belügyminisztérium október 23-i ünnepségén
- írták.
Szondi Enikő 2011-ben került a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.-hez mint főkönyvi könyvelő. 2013. év elején kiemelkedő szerepet játszott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak összeolvadásával és költségvetési intézménnyé alakulásával kapcsolatos teendőkben, 2016-ban intézményünk számviteli csoportvezetője, majd 2017-ben előbb a Pénzügyi és Számviteli Osztály megbízott, 2018-tól pedig kinevezett osztályvezetője lett, ami indokolttá tette, hogy munkavégzésének helyét megváltoztatva, a Nyíregyházi Tagkórházban folytassa az osztály irányítását, munkájának szervezését és ellenőrzését.
Kimagasló szakmai és vezetői tapasztalataira alapozva biztosítja intézményünk Pénzügyi és Számviteli Osztályának stabil működését. Munkaszervezése révén, a könyvelés naprakészsége lehetővé teszi a felettes szervek és a külső hatóságok által kért adatszolgáltatások határidőre történő elkészítését.
Munkáját lelkiismeretesen, példamutatóan látja el. Pontos, megbízható, fáradhatatlan munkatárs - írta az intézmény az oldalán.
Ez is érdekelheti:
Megrázó élmény a szabolcsi temetőben: az idős hölgy elképzelni sem tudta, hogy ilyen megtörténhet
Időjárás: ezt a szabolcsiak is megérzik, frontokból kapunk rendesen
Ezekért a munkavállalókért megy a harc Szabolcsban – ha ezekhez értesz, tuti sínen van az életed!
Már hajnalban indul a rendőrségi akció! Zsaruk vonulnak a szabolcsi településre!