Miniszteri elismerésben részesült a nyíregyházi kórház dolgozója

Elismerték a nyíregyházi kórház dolgozójának kimagasló szakmai munkáját. Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Szondi Enikő.

Kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Szondi Enikő, intézményünk Pénzügyi és Számviteli Osztályának osztályvezetője, a Belügyminisztérium október 23-i ünnepségén

- írták.

Szondi Enikő 2011-ben került a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.-hez mint főkönyvi könyvelő. 2013. év elején kiemelkedő szerepet játszott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak összeolvadásával és költségvetési intézménnyé alakulásával kapcsolatos teendőkben, 2016-ban intézményünk számviteli csoportvezetője, majd 2017-ben előbb a Pénzügyi és Számviteli Osztály megbízott, 2018-tól pedig kinevezett osztályvezetője lett, ami indokolttá tette, hogy munkavégzésének helyét megváltoztatva, a Nyíregyházi Tagkórházban folytassa az osztály irányítását, munkájának szervezését és ellenőrzését.

Kimagasló szakmai és vezetői tapasztalataira alapozva biztosítja intézményünk Pénzügyi és Számviteli Osztályának stabil működését. Munkaszervezése révén, a könyvelés naprakészsége lehetővé teszi a felettes szervek és a külső hatóságok által kért adatszolgáltatások határidőre történő elkészítését.

Munkáját lelkiismeretesen, példamutatóan látja el. Pontos, megbízható, fáradhatatlan munkatárs - írta az intézmény az oldalán.

