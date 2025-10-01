október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buszmenetrend

42 perce

Figyelem! Változik a helyi menetrend Nyíregyházán! Mutatjuk a részleteket!

Címkék#Nyíregyháza#változás#menetrend

Több vonalon is módosulnak a helyi buszok hétfőtől. A nyíregyházi menetrend változása a hétköznapi és hétvégi járatokat is érinti.

Szon.hu

Október 6-tól több vonalon is más időpontokban és sűrűséggel járnak majd a buszok. Összeszedtük a nyíregyházi menetrend változást, nehogy váratlanul érje az utasokat.

nyíregyházi menetrend, buszjárat, Nyíregyháza
A nyíregyházi menetrend változik hétfőtől
Fotó: Illusztráció: KM-archív

A MÁV-Csoport tájékoztatása szerint Nyíregyházán az alábbi vonalakon kismértékben módosul a menetrend október 6-tól:

3, 30

Nyíregyházi menetrend változások munkanapokon

  • Az Autóbusz-állomásról 6:30-kor Rozsrétre közlekedő autóbusz 25 perccel később, 6:55-kor indul.
  • Rozsrétről 6:56-kor az Autóbusz-állomásra közlekedő járat 21 perccel később, 7:17-kor indul.

Új járatok indulnak a délutáni órákban, ezáltal óránként biztosított lesz az eljutás a belváros és Rozsrét között:

  • Az Autóbusz-állomásról Kistelekiszőlő érintésével 16:35-kor és 17:35-kor, valamint visszairányban Rozsrétről 17:00-kor és 18:00-kor.

Hétvégén a menetrend változatlan.

4E

  • Oros, Temetőtől munkanapokon 6:55-kor közlekedő gyorsjárat tanítási napokon 5 perccel korábban, 6:50-kor indul.

8, 8Y

Változások munkanapokon:

  • A Vasútállomásról 19:10-kor és 20:10-kor, valamint visszairányban Sóstógyógyfürdőről 19:32-kor és 20:32-kor közlekedő 8-as járatok 10 perccel korábban indulnak.
  • Az esti órákban új 8Y járatok indulnak: a vasútállomásról 19:25-kor és 20:25-kor, a Sóstói úti kórháztól 19:41-kor és 20:41-kor. Az új járatokkal már az esti órákban is óránként elérhetővé válik a vasútállomás és Jósaváros között. 

Hétvégén a menetrend változatlan.

13

  • A Sóstói úti kórháztól 21:22-kor közlekedő járat 10 perccel korábban, 21:12-kor indul.
  • Az Alma utcai iskolától 6:08-kor közlekedő járat 3 perccel korábban, 6:05-kor indul.

14F

  • Új járat indul hétvégén a Vasútállomásról 19:15-kor, valamint visszairányban Sóstóhegyről 19:45-kor.

17, 17B

  • Örökösföldről 19:23-kor közlekedő 17-es járat helyett 17B járat indul 19:20-kor a Kórház érintésével, valamint a 19:53-kor induló 17B közlekedő busz helyett 17-es járat indul 19:54-kor.
  • A Szélsőbokori út megállótól 20:24-kor közlekedő 17B autóbusz 30 perccel korábban, 19:54-kor indul.

24

  • A Sóstói úti kórháztól 13:44-kor közlekedő járat 10 perccel később, 13:54-kor indul.
  • A Sóstói úti kórháztól induló két délutáni járat összevonásra kerül, 15:38-kor és 16:08-kor közlekedő járatok helyett egy autóbusz indul 15:54-kor.
  • Kistelekiszőlőről 14:15-kor közlekedő járat 10 perccel később, 14:25-kor indul.
  • Kistelekiszőlőről induló két délutáni járat összevonásra kerül, 16:15-kor és 16:45-kor közlekedő járatok helyett egy autóbusz indul 16:25-kor.

27

  • Jósavárosból 6:48-kor közlekedő járat meghosszabbított útvonalon, a Sóstói úti kórháztól indul 6:40-kor.  Jósavárosból 6:44-kor indul tovább.

94, 94L

  • A Jósavárosi piactól 13:12-kor 94L helyett 94-es járat közlekedik a Michelinig. A LEGO, 2. kapuig az új, 15:15-kor induló járat közlekedik.
  • A LEGO, 2. kaputól 6:12-kor induló járat meghosszabbított útvonalon Jósavárosi piacig közlekedik.
  • A LEGO, 2. kaputól 14:12-kor induló 94L járat helyett 94-es közlekedik a Michelintől 14:25-kor.

95E

  • Új, 95E gyorsjárat indul a Michelintől a Vasútállomásra.

96

  • Az Autóbusz-állomásról a járatok 5 perccel korábban indulnak, kivéve 6:40-kor.

97B

  • Örökösföldről 6:08-kor közlekedő járat 10 perccel később, 6:18-kor indul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu