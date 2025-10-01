Figyelem! Változik a helyi menetrend Nyíregyházán! Mutatjuk a részleteket!

Október 6-tól több vonalon is más időpontokban és sűrűséggel járnak majd a buszok. Összeszedtük a nyíregyházi menetrend változást, nehogy váratlanul érje az utasokat.

A nyíregyházi menetrend változik hétfőtől

Fotó: Illusztráció: KM-archív

A MÁV-Csoport tájékoztatása szerint Nyíregyházán az alábbi vonalakon kismértékben módosul a menetrend október 6-tól:

3, 30

Nyíregyházi menetrend változások munkanapokon

Az Autóbusz-állomásról 6:30-kor Rozsrétre közlekedő autóbusz 25 perccel később, 6:55-kor indul.

Rozsrétről 6:56-kor az Autóbusz-állomásra közlekedő járat 21 perccel később, 7:17-kor indul.

Új járatok indulnak a délutáni órákban, ezáltal óránként biztosított lesz az eljutás a belváros és Rozsrét között:

Az Autóbusz-állomásról Kistelekiszőlő érintésével 16:35-kor és 17:35-kor, valamint visszairányban Rozsrétről 17:00-kor és 18:00-kor.

Hétvégén a menetrend változatlan.

4E

Oros, Temetőtől munkanapokon 6:55-kor közlekedő gyorsjárat tanítási napokon 5 perccel korábban, 6:50-kor indul.

8, 8Y

Változások munkanapokon:

A Vasútállomásról 19:10-kor és 20:10-kor, valamint visszairányban Sóstógyógyfürdőről 19:32-kor és 20:32-kor közlekedő 8-as járatok 10 perccel korábban indulnak.

Az esti órákban új 8Y járatok indulnak: a vasútállomásról 19:25-kor és 20:25-kor, a Sóstói úti kórháztól 19:41-kor és 20:41-kor. Az új járatokkal már az esti órákban is óránként elérhetővé válik a vasútállomás és Jósaváros között.

Hétvégén a menetrend változatlan.

13

A Sóstói úti kórháztól 21:22-kor közlekedő járat 10 perccel korábban, 21:12-kor indul.

Az Alma utcai iskolától 6:08-kor közlekedő járat 3 perccel korábban, 6:05-kor indul.

14F

Új járat indul hétvégén a Vasútállomásról 19:15-kor, valamint visszairányban Sóstóhegyről 19:45-kor.

17, 17B

Örökösföldről 19:23-kor közlekedő 17-es járat helyett 17B járat indul 19:20-kor a Kórház érintésével, valamint a 19:53-kor induló 17B közlekedő busz helyett 17-es járat indul 19:54-kor.

A Szélsőbokori út megállótól 20:24-kor közlekedő 17B autóbusz 30 perccel korábban, 19:54-kor indul.

24

A Sóstói úti kórháztól 13:44-kor közlekedő járat 10 perccel később, 13:54-kor indul.

A Sóstói úti kórháztól induló két délutáni járat összevonásra kerül, 15:38-kor és 16:08-kor közlekedő járatok helyett egy autóbusz indul 15:54-kor.

Kistelekiszőlőről 14:15-kor közlekedő járat 10 perccel később, 14:25-kor indul.

Kistelekiszőlőről induló két délutáni járat összevonásra kerül, 16:15-kor és 16:45-kor közlekedő járatok helyett egy autóbusz indul 16:25-kor.

27

Jósavárosból 6:48-kor közlekedő járat meghosszabbított útvonalon, a Sóstói úti kórháztól indul 6:40-kor. Jósavárosból 6:44-kor indul tovább.

94, 94L

A Jósavárosi piactól 13:12-kor 94L helyett 94-es járat közlekedik a Michelinig. A LEGO, 2. kapuig az új, 15:15-kor induló járat közlekedik.

A LEGO, 2. kaputól 6:12-kor induló járat meghosszabbított útvonalon Jósavárosi piacig közlekedik.

A LEGO, 2. kaputól 14:12-kor induló 94L járat helyett 94-es közlekedik a Michelintől 14:25-kor.

95E

Új, 95E gyorsjárat indul a Michelintől a Vasútállomásra.

96

Az Autóbusz-állomásról a járatok 5 perccel korábban indulnak, kivéve 6:40-kor.

97B