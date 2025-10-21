3 órája
Időutazás a múltba – könnyfakasztó retro felvételek egy nyíregyházi osztálykirándulásról (videó)
Egy poros filmtekercs újra életre kelt, és vele együtt egy egész korszak emlékei is. A megható retro videó egy nyíregyházi osztálykirándulás pillanatait idézi fel.
Néhány napja a Nagytétény névre keresztelt YouTube csatorna töltötte fel a megható felvételeket. Ennek a régi úti filmnek a segítségével most bárki visszautazhat az időben egészen a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójára. A felvétel a nagytétényi 8. számú általános iskola diákjainak nyíregyházi osztálykirándulását örökíti meg – a helyszín pedig nem más, mint a legendás Sóstó, ahol generációk nőttek fel a tóparti séták és a vidám nevetések emlékével.
Nyíregyházi osztálykirándulás: könnyfakasztó retro felvételek
Az apró részletek – a ruhák, a frizurák, a mozdulatok – mind-mind azt a nosztalgikus hangulatot idézik, amit ma már csak fényképekről és elhalványult emlékekből ismerhetünk.
A rövidfilm különlegessége, hogy nemcsak az osztálykirándulás pillanatait, hanem Nyíregyháza egy korszakát is megmutatja. A felvétel értékes kordokumentum, hiszen kevés mozgókép maradt fenn erről az időszakról ilyen jó minőségben. A rövidfilmben a város nyugalma és a hetvenes évek tipikus hangulata is visszaköszön – minden mozdulat, minden arc a kor sajátos ritmusát idézi.
A leírás szerint a videót Bengi István tanár úr készítette 8 mm-es filmre, valamikor 1977 és 1982 között. A felvétel évtizedeken át pihent, mígnem 2005-ben digitalizálták – most pedig újra napvilágot látott, és sokakban ébreszthet gyermekkori emlékeket.
Ez a felvétel nem csupán egy videó, hanem egy időkapszula, amely megmutatja, milyen volt Nyíregyháza és az iskolai élet több mint négy évtizeddel ezelőtt. Egy szelet történelem, amelyet most újra átélhetünk.
A régi osztálykirándulások varázsa nem a távolságban, hanem a közös élményekben rejlett.
Ez a retro felvétel emlékeztet arra, hogy a legszebb pillanatokat nem a kamera, hanem az emlékezet őrzi meg igazán.
Ajánljuk még:
A Knight Rider csodaautója egy nyíregyházi cukrászda előtt parkolt (fotók, videók)
Hihetetlen, hogy senki sem tartja be ezt a KRESZ-szabályt, naponta több százan szabálytalankodnak ebben a nyíregyházi utcában
Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hosszú hétvégére! Mutatjuk, hol lesz leállás a szolgáltatásban