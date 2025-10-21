október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

49 perce

Időutazás a múltba – könnyfakasztó retro felvételek egy nyíregyházi osztálykirándulásról (videó)

Címkék#videó#retro#Nyíregyháza#osztálykirándulás

Egy poros filmtekercs újra életre kelt, és vele együtt egy egész korszak emlékei is. A megható retro videó egy nyíregyházi osztálykirándulás pillanatait idézi fel.

Szon.hu

Néhány napja a Nagytétény névre keresztelt YouTube csatorna töltötte fel a megható felvételeket. Ennek a régi úti filmnek a segítségével most bárki visszautazhat az időben egészen a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójára. A felvétel a nagytétényi 8. számú általános iskola diákjainak nyíregyházi osztálykirándulását örökíti meg – a helyszín pedig nem más, mint a legendás Sóstó, ahol generációk nőttek fel a tóparti séták és a vidám nevetések emlékével.

Nyíregyházi osztálykirándulás: megható retro felvételek kerültek elő
Nyíregyházi osztálykirándulás: megható retro felvételek kerültek elő
Fotó: Nagytétény YouTube csatorna

Nyíregyházi osztálykirándulás: könnyfakasztó retro felvételek

Az apró részletek – a ruhák, a frizurák, a mozdulatok – mind-mind azt a nosztalgikus hangulatot idézik, amit ma már csak fényképekről és elhalványult emlékekből ismerhetünk.

A rövidfilm különlegessége, hogy nemcsak az osztálykirándulás pillanatait, hanem Nyíregyháza egy korszakát is megmutatja. A felvétel értékes kordokumentum, hiszen kevés mozgókép maradt fenn erről az időszakról ilyen jó minőségben. A rövidfilmben a város nyugalma és a hetvenes évek tipikus hangulata is visszaköszön – minden mozdulat, minden arc a kor sajátos ritmusát idézi.

A leírás szerint a videót Bengi István tanár úr készítette 8 mm-es filmre, valamikor 1977 és 1982 között. A felvétel évtizedeken át pihent, mígnem 2005-ben digitalizálták – most pedig újra napvilágot látott, és sokakban ébreszthet gyermekkori emlékeket.

Ez a felvétel nem csupán egy videó, hanem egy időkapszula, amely megmutatja, milyen volt Nyíregyháza és az iskolai élet több mint négy évtizeddel ezelőtt. Egy szelet történelem, amelyet most újra átélhetünk.
A régi osztálykirándulások varázsa nem a távolságban, hanem a közös élményekben rejlett. 
Ez a retro felvétel emlékeztet arra, hogy a legszebb pillanatokat nem a kamera, hanem az emlékezet őrzi meg igazán.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu