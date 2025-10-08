október 8., szerda

Koppány névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

2 órája

Egy élet a közösségért – így köszöntötték otthonában Czura István polgárőrt (fotók, videó)

Címkék#elismerés#Nyíregyháza#köszöntés#polgárőr

Otthonában köszöntötték Czura Istvánt. Nyíregyházi polgárőr köszöntése: több évtizedes munkájáért kapott elismerést.

Szon.hu

Nyíregyházi polgárőr köszöntése: több évtizedes, kiemelkedő polgárőri munkájának elismeréseként otthonában köszöntötte Czura Istvánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség képviselete. Czura István korábban a Közlekedési Polgárőr Egyesület vezetőjeként és a Nyíregyházi Polgárőrségek régióvezetőjeként szolgálta a közösséget.

Nyíregyházi polgárőr köszöntése: otthonában köszöntötték
Nyíregyházi polgárőr köszöntése: otthonában köszöntötték
Fotók: SIpeki Péter

Nyíregyházi polgárőr köszöntése: több évtizedes munkáját ismerték el

A látogatás meghitt hangulatban zajlott: a vendégek és Czura István közösen idézték fel a polgárőrség elmúlt évtizedeinek legemlékezetesebb pillanatait. Régi újságcikkek, fényképek és történetek elevenítették fel a közösségért végzett áldozatos munka mindennapjait.  Lisovszki Róbert, a vármegyei polgárőr szövetség elnöke, Turóczi Kinga, a Nyíregyházi Polgárőrségek járási koordinátora, és Bordás Béla polgárőr társa köszönetüket fejezték ki az egykori vezetőnek a példamutató szolgálatáért, elhivatottságáért és a polgárőri közösség építésében vállalt szerepéért tájékoztatta portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség.

Czura István tevékenysége inspirációként szolgál mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal a közbiztonságot és a közösség összetartását erősítik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Munkásságát szívből köszönjük, véleménye a mai napig sokat jelent számunkra. Kívánunk jó egészséget, Pista bácsi! – tették hozzá a szövetség tagjai. 

Elismerés a szolgálatért – így köszöntötték a példamutató polgárőrt

Fotók: Sipeki Péter

Fotók: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu