Egy élet a közösségért – így köszöntötték otthonában Czura István polgárőrt (fotók, videó)
Otthonában köszöntötték Czura Istvánt. Nyíregyházi polgárőr köszöntése: több évtizedes munkájáért kapott elismerést.
Nyíregyházi polgárőr köszöntése: több évtizedes, kiemelkedő polgárőri munkájának elismeréseként otthonában köszöntötte Czura Istvánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség képviselete. Czura István korábban a Közlekedési Polgárőr Egyesület vezetőjeként és a Nyíregyházi Polgárőrségek régióvezetőjeként szolgálta a közösséget.
Nyíregyházi polgárőr köszöntése: több évtizedes munkáját ismerték el
A látogatás meghitt hangulatban zajlott: a vendégek és Czura István közösen idézték fel a polgárőrség elmúlt évtizedeinek legemlékezetesebb pillanatait. Régi újságcikkek, fényképek és történetek elevenítették fel a közösségért végzett áldozatos munka mindennapjait. Lisovszki Róbert, a vármegyei polgárőr szövetség elnöke, Turóczi Kinga, a Nyíregyházi Polgárőrségek járási koordinátora, és Bordás Béla polgárőr társa köszönetüket fejezték ki az egykori vezetőnek a példamutató szolgálatáért, elhivatottságáért és a polgárőri közösség építésében vállalt szerepéért – tájékoztatta portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség.
Czura István tevékenysége inspirációként szolgál mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal a közbiztonságot és a közösség összetartását erősítik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Munkásságát szívből köszönjük, véleménye a mai napig sokat jelent számunkra. Kívánunk jó egészséget, Pista bácsi! – tették hozzá a szövetség tagjai.
Elismerés a szolgálatért – így köszöntötték a példamutató polgárőrtFotók: Sipeki Péter
Fotók: Sipeki Péter
