Nyíregyháza egyik elhagyatott kocsmájában van egy tükör – te a saját arcod látod benne? (videó)
Még a hátunkon is feláll a szőr! Nyíregyházi rémtörténet: ránk hozza a frászt ez a hátborzongató videó.
Nyíregyházi rémtörténet: a "Rémtörténetek Éjszakája Magyar" Youtube csatorna töltött fel néhány hete egy hátborzongató videót, melyben egy városi legendáról mesél.
Nyíregyházi rémtörténet: vérfagyasztó sztori – valóság, vagy fikció?
A csatorna rengeteg félelmetesebbnél félelmetesebb történetet mutat be videós formában. Aki borzongásra vágyik, a leírásuk alapján meg is kapja azt:
Itt hátborzongató szellemtörténeteket, félelmetes meséket és paranormális eseményeket találsz – minden, ami éjszaka életre kel!
Ha szereted a borzongást, a sötét titkokat és a misztikus hangulatot, akkor ez a csatorna neked való.
A városi legenda szerint egy régi, elhagyatott nyíregyházi kocsmában van egy tükör, amely nem csak a valóságot mutatja.
Bár nem tudjuk biztosan, hogy mire számítsunk, a videó hangulata már önmagában is rabul ejti a nézőt.
De vajon tényleg láthatunk benne mást is, vagy csak a képzeletünk játszik velünk? A videóban megörökített pillanatok olyan részleteket rejtenek, amelyek könnyen átcsaphatnak a valóságból a fikcióba.
Talán a titok épp abban rejlik, hogy sosem tudjuk teljes bizonyossággal elkülöníteni a valóságot a félelemtől.
Azért te is beleborzongtál, igaz?
