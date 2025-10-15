Nyíregyháza egyik elhagyatott kocsmájában van egy tükör – te a saját arcod látod benne? (videó)

Nyíregyházi rémtörténet: a "Rémtörténetek Éjszakája Magyar" Youtube csatorna töltött fel néhány hete egy hátborzongató videót, melyben egy városi legendáról mesél.

Nyíregyházi rémtörténet: ránk hozza a frászt!

Illusztráció: Unsplash

Nyíregyházi rémtörténet: vérfagyasztó sztori – valóság, vagy fikció?

A csatorna rengeteg félelmetesebbnél félelmetesebb történetet mutat be videós formában. Aki borzongásra vágyik, a leírásuk alapján meg is kapja azt:

Itt hátborzongató szellemtörténeteket, félelmetes meséket és paranormális eseményeket találsz – minden, ami éjszaka életre kel!

Ha szereted a borzongást, a sötét titkokat és a misztikus hangulatot, akkor ez a csatorna neked való.

A városi legenda szerint egy régi, elhagyatott nyíregyházi kocsmában van egy tükör, amely nem csak a valóságot mutatja.

Bár nem tudjuk biztosan, hogy mire számítsunk, a videó hangulata már önmagában is rabul ejti a nézőt.

De vajon tényleg láthatunk benne mást is, vagy csak a képzeletünk játszik velünk? A videóban megörökített pillanatok olyan részleteket rejtenek, amelyek könnyen átcsaphatnak a valóságból a fikcióba.

Talán a titok épp abban rejlik, hogy sosem tudjuk teljes bizonyossággal elkülöníteni a valóságot a félelemtől.

Azért te is beleborzongtál, igaz?

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: