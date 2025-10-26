október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+13
+4
Mai évfordulók
Best of Az Év Hotele

1 órája

Egy nyíregyházi szálloda is bekerült a Best of Az Év Hotele döntőjébe! Nem is gondolnád, hogy melyik az!

Címkék#verseny#nyíregyházi szálloda#voks

A hazai turizmus egyik legnívósabb megmérettetésén a vendégek véleményei alapján osztják ki a rangos elismerést. A nyíregyházi szálloda is várja még a szavazatokat, hogy minél előkelőbb helyen végezzen.

Szon.hu
A nyíregyházi szálloda, a Sziget Hotel várja a szavazatokat

Fotó: Sziget Hotel

Magyarországon a 2025-ös Az Év Hotele Közönségszavazás című televíziós versenyen a 2020 és 2025 között bemutatott legjobb szálláshelyek mérkőznek meg egymással egy "Best of" szezonban. Októberben már a döntőben szereplő hotelek versenye zajlik, amibe bekerült egy nyíregyházi szálloda is. 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Nyíregyházi szálloda az Év Hotele

A Sziget Hotel már 2022-ben az Év Szállodája lett a 4 és 5 csillagos kategóriában, ami garancia a legmagasabb fokú igényességre. Most pedig a Best of Az Év Hotele döntőjébe szeretné elvinni a pálmát. Erre minden esély meg is van, hiszen folyamatosan magas vendégértékeléseket kap azóta is. A tíz hektáros varázslatos Erdélyi Major Nyíregyháza-Oros központjában a nyugalom kis szigete, de a zavartalan pihenés mellett számos kikapcsolódási lehetőség is várja a vendégeket. Különleges elhelyezkedésének köszönhetően minden szobából, lakosztályból, apartmanból lenyűgöző kilátás nyílik a gyönyörű tóra. A Sziget Hotel minden szegletén, az egész enteriőrön, a szobákon, a wellness részlegen, az étkezőn, a teraszon, a báron és a kerten is látszik az igényesség, a szeretet és odaadás, hiszen a családi vállalkozásnak szívügye a vendégek maximális elégedettsége. A nagybetűs kényelem, elegáns szobák, kényeztető wellness, ízletes falatok és lenyűgöző környezet garantálja a feltöltődést minden korosztály számára a Sziget Hotelben.  

Mese a tó közepén

Számunkra a vendégek elismerése, véleménye a legfontosabb, ezért is olyan különleges ez a megmérettetés. Minden apró részletre próbálunk odafigyelni, hogy a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást nyújthassuk. Családi vállalkozásként tudjuk, hogy a vendégek kényelme a legelső, amiért mindent meg is teszünk. Rangos szállodákkal vagyunk versenyben, de pont emiatt ilyen izgalmas ez az elismerés.

– mondta Erdélyi Edvárd, a Sziget Hotel igazgatója, és megjegyezte: nagyon várják a vendégek voksát november 2-ig. 

A versenyben szereplő szállodák bemutatkozó kisfilmjei az RTL műsorában, valamint az csatorna online felületein is megtekinthetők. Szavazni november 2-ig lehet a www.azevhotele.hu oldalon, ahol a nézők hetente egyszer adhatják le voksukat Facebook-fiókjukkal bejelentkezve, hogy a Sziget Hotel újra országos elismerést szerezhessen. Érdemes szavazni, hiszen értékes nyereményeket, akár két éjszakás wellness élménycsomagot és sok egyéb mást is kisorsolnak a voksolók között. 

 

