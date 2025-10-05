2 órája
Nagyon kellemetlen lesz, ha erre nem készül fel! Ebben az alapszolgáltatásban lesz fennakadás holnaptól Nyíregyházán
Sok háztartást is érinteni fog a napokig tartó rekonstrukció. A Nyírségvíz több nyíregyházi utcában is végez munkálatokat.
Ne csodálkozzon, ha hétfőtől akadozik vagy zavaros lesz a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás Nyíregyházán. A Nyírségvíz szerint nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók.
Nyírségvíz munkálatai
A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a nyíregyházi fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen. Gerinc- és bekötő vezeték, tűzcsap, tolózár, közkifolyó munkát hajtanak végre Nyíregyháza, Csermely közben és a Bukarest utcában október 31-ig, munkanapokon 8 óra és 15 óra között.
Az utcában és környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan.
A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!
