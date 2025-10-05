Nagyon kellemetlen lesz, ha erre nem készül fel! Ebben az alapszolgáltatásban lesz fennakadás holnaptól Nyíregyházán

Ne csodálkozzon, ha hétfőtől akadozik vagy zavaros lesz a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás Nyíregyházán. A Nyírségvíz szerint nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók.

A Nyírségvíz több utcában is rekonstrukciós munkákat végez

Fotó: Shutterstock

Nyírségvíz munkálatai

A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a nyíregyházi fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen. Gerinc- és bekötő vezeték, tűzcsap, tolózár, közkifolyó munkát hajtanak végre Nyíregyháza, Csermely közben és a Bukarest utcában október 31-ig, munkanapokon 8 óra és 15 óra között.

Az utcában és környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan.

A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!