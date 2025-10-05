október 5., vasárnap

Fennakadás

1 órája

Nagyon kellemetlen lesz, ha erre nem készül fel! Ebben az alapszolgáltatásban lesz fennakadás holnaptól Nyíregyházán

Címkék#Nyíregyháza#rekonstrukciós#munka

Sok háztartást is érinteni fog a napokig tartó rekonstrukció. A Nyírségvíz több nyíregyházi utcában is végez munkálatokat.

Szon.hu

Ne csodálkozzon, ha hétfőtől akadozik vagy zavaros lesz a csapvíz: két hétig is tarthat a fennakadás Nyíregyházán. A Nyírségvíz szerint nyomáscsökkenésre és vízzavarosodásra is számíthatnak a fogyasztók. 

Nyírségvíz munkálatai
A Nyírségvíz több utcában is rekonstrukciós munkákat végez
Fotó: Shutterstock

Nyírségvíz munkálatai

A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatja a nyíregyházi fogyasztókat, hogy bekötővezeték rekonstrukciós munkát hajtanak végre a településen.  Gerinc- és bekötő vezeték, tűzcsap, tolózár, közkifolyó munkát hajtanak végre Nyíregyháza, Csermely közben és a Bukarest utcában október 31-ig, munkanapokon 8 óra és 15 óra között. 

Az utcában és környezetében időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani, ami az egészségre ártalmatlan. 

A Nyírségvíz Zrt. a fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri!

 

 

